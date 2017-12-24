Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 15:43

Beyşehir Gölü’nde avlanmaya kar molası

Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde, kar yağışının ardından balıkçılar avlanmaya ara verdi.

Beyşehir Gölü’nde avlanmaya kar molası

24 Aralık 2017 15:43


Beyşehir ilçesi, yağan karın ardından bembeyaz bir görüntüye büründü. Kar yağışı sebebiyle Beyşehir Gölü’nde balıkçılar da avlanmaya ara verdi. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşmesi üzerine balıkçılar, günü mesai yapmadan geçirdi. Beyşehir kent merkezinde, kayıklarının bulunduğu limanlarına gelen bazı balıkçılar ise teknelerine dolan karları temizledi. Kar yağışı sonrası aç kalarak göl sahiline akın eden martılar da vatandaşların attığı bayat ekmek parçalarıyla beslendi. Martılar, havaya atılan ekmekleri kapabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.



Çocuklar tepsi ve naylonlarla karda kayıp eğlendi


Beyşehir’de hafta sonu tatilini fırsata çeviren çocuklar da, kar yağışı sonrası soluğu sokaklarda alarak durumu eğlenceye dönüştürdü. Eğimli ve dik yokuşla yollarda kalabalık oluşturan çocuklar, tepsiler ve altlarına serdikleri naylonlar üzerinde kaymanın keyfini yaşadı.


Öte yandan, kar yağışıyla birlikte fotoğraf tutkunları ise, göl kıyılarına gelerek en güzel kar manzarasını çekebilmek için yerini aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
3
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    3°C
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Sisli
    8°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç