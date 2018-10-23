Beyşehir Gölü'nde paraşütle nefes kesen eğitim tatbikatı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan askeri uçağın göl suları üzerinde gerçekleştirdiği eğitim tatbikatını kıyıda vatandaşlar adeta nefeslerini tutarak izledi.

Tatbikat amacıyla Beyşehir'e gelen askeri uçaktaki arama kurtarma (SAR) timleri, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının konuşlu olduğu kıyıya yakın açıklarda yaklaşık bin 500 metre yükseklikten paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Tatbikat gereği, sis fişeğiyle belirlenen noktaya önce arama kurtarma ekibinin göl sularında kıyıya ulaşmasını sağlayacak bot paraşütle aşağıya indirilirken, ardından arama kurtarma timleri peş peşe atlayışlar gerçekleştirdi. Timler, gökyüzünden kısa süre içerisinde paraşütlerle göl sularına inişini tamamlarken, başarılı gösterileriyle izleyenlerden de tam not aldı.

Tatbikatı, askeri uçak göl suları üzerinde alçak uçuş gösterisi yaparak tamamladı. Göl sularına iniş yapan timler, daha sonra havadan indirilen botla bulundukları noktadan kıyıya gelerek faaliyetlerine son verdi.

Gökyüzünden süzülerek göl sularına iniş yapan arama kurtarma timlerini göl kıyısında bulunan vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Bazı fotoğraf tutkunları ise cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle arama kurtarma timlerinin atlayışından en güzel kareleri alabilmek için uğraş verdi. 135. Filo Komutanlığından helikopterle Beyşehir'e gelen komutanlar da arama kurtarma timinin göl suları üzerindeki eğitim faaliyetini Jandarma Asayiş Bot Komutanlığından izledi.