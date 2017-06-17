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17 Haziran 2017 09:45

Beyşehir Gölü’nde yasak bitti, balıkçılar dualar eşliğinde avlanmaya çıktı

Beyşehir Gölü’nde 3 aydır devam eden su ürünleri av yasağının sona ermesiyle, balıkçılar kıyıda kurban kesimi yapılarak dualar eşliğinde avlanmaya çıktı.

Beyşehir Gölü’nde yasak bitti, balıkçılar dualar eşliğinde avlanmaya çıktı

17 Haziran 2017 09:45


Türkiye’nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde balık neslinin korunabilmesi için her yıl üç ay olarak uygulanan su ürünleri av yasağı sona erdi. Beyşehir ilçe merkezinde Jandarma burnu mevkisinde Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi’nin düzenlediği yeni sezon açılış programında biraraya gelen balıkçılar, kazasız belasız bir av sezonu dileğiyle kurban kesimi yapılarak okunan dualar eşliğinde ara verdikleri avlanmaya yeniden başladı.


Kıyıda iki koyun birden kesilirken İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu tarafından dualar edildi, balıkçılar hep birlikte yapılan dualara eşlik etti. Ardından, kıyıda bekleyen balıkçılar tekneleriyle ağ sermek üzere göle açılarak yeni sezona ‘merhaba’ dedi.



"Kış şartları nedeniyle 6 ay avlanma yapılamadı"


Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, yeni av sezonunun başlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, hayırlı, bol ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağının 3 ay sürdüğünü hatırlatan Kurt, ancak bu yıl çetin geçen kış şartları ve gölün uzun süre don kalması nedeniyle avcıların yaklaşık 6 aydır avlanma yapamadığını vurgulayarak, “Üç ay ciddi bir kışımız geçti. O yüzden, aslında balıkçılarımız için yasak 6 ay sürdü diyebiliriz. Yani, avcılarımız üç aydır avlanma yapamadan yatıyordu. Nasip oldu, bugün ise yeni sezonumuz açıldı. Hayırlısıyla, inşallah bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz” dedi.


Beyşehirli avcılardan kooperatif olarak beklentileri olduğunu da dile getiren Kurt, bunlardan en önemlisinin gölde elektroşok avcılığına karşı yapılan mücadeleye destek vermeleri olduğunu söyledi. Elektroşokla avcılığın sadece yasak dönemde değil, serbest dönemde de yasak olduğunu ve yapılmaması gerektiğini aktaran Kurt, avlanma yapılırken boy limitlerine de dikkat edilmesini istedi.



"Balıkçılar ekmeklerine sahip çıkmalı"


Bu arada, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, su ürünleri av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılara kazasız belasız hayırlı bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu. Balıkçılara bol ve bereketli kazançlar dileyen Özaltun, Beyşehir Gölü’nün avcılık potansiyeli yönünden önemli bir merkez olduğunu, çok sayıda ailenin geçimini bu yolla temin ederek evlerine rızık götürdüğünü söyledi. Özaltun, balıkçıların ekmeklerine sahip çıkmaları gerektiğini, bilinçsiz ve yanlış avcılık yapanların gölde sürdürülebilir bir avcılığın olmasında en büyük engeli teşkil ettiğini, gelecek nesillere de bu mesleğin kaybolmadan bırakılmasının en büyük hedef ve amaç olması gerektiğini kaydetti.




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