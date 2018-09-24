Beyşehir Gölünde yüzme keyfi Eylül'de de sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, vatandaşlar gölde yüzmenin tadını Eylül ayında da çıkarıyor.

'Konya'nın denizi' olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kıyı kesimi, Eylül ayının son günlerinde de yüzme keyfi yaşamak isteyenlerin adresi haline geldi. Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajının yanı sıra, yüzülebilecek diğer kıyı kesimlerinde de vatandaşlar çocuklarıyla birlikte girdikleri tatlı sularda yüzmenin tadını doyasıya çıkardı. Eylül ayının son günlerinde göl sularına girenler, güneşli havanın keyfini de yaşadı. Göl sularında yüzenler, sudan çıktıklarında uzun süre güneşlenme fırsatı buldu. Vuslat Parkı kıyısındaki kumsal alan da ailelerin ilgi gösterdiği yüzülen kesimler arasında yer aldı. Çocuklar gün boyu gölde yüzerek serinlerken, bazı vatandaşların ise sığ kesimlerde yüzmek yerine sadece ayaklarını suya sokmayı tercih ettiği görüldü.