Beyşehir Gölü'ne 500 bin yavru sazan takviyesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'ne 500 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 6 milyon sazan balığı yavrusundan 500 bin adeti Beyşehir Gölü'nün tatlı suları ile buluşturuldu.

Beyşehir Gölü'nün 500 bin sazanla balıklandırılması ve gölün terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projeleri kapsamında Beyşehir Jandarma Komutanlığı iskelesinde düzenlenen törende konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Grup Sorumlusu Semavi Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, su ürünleri sektörünün gelişmesi, insana sağlıklı ve kaliteli protein kaynağı olan su ürünleri arzının artırılması için su ürünleri kaynaklarını balıklandırıp, bu kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağladıklarını dile getirdi. Denizlerde 500, iç sularda 362 tür su ürünü potansiyeline sahip Türkiye'de 90 türün avcılığının gerçekleştirildiğini anlatan Önal, ülke genelinde 600-700 bin ton civarında bir su ürünü üretiminin söz konusu olduğunu, bunun 270 bin tonunun üretim, 350 bin tonunun ise avcılık suretiyle yapıldığını belirtti. Beyşehir Gölü'nün de toplamda bin 222 ton su ürünleri avcılık kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Önal, Genel Müdürlüğün farklı nedenlerle zarar gören stokların takviyesi, nesli tehlikede olan türlerin stoklarının desteklenmesi ve mevcut türler üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla 2016 yılında su kaynaklarının balıklandırılması projesini uygulamaya koyduğunu belirtti.

"Geçen yıl Beyşehir Gölü'ne 450 bin adet yavru sazan balığı bıraktık"

Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar da, konuşmasında, Beyşehir Gölü'nü balıklandırma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bakanlık olarak geçtiğimiz yıl Beyşehir Gölü'ne 450 bin adet yavru sazan balığı bıraktıklarını hatırlatan Baydar, bu yıl da bir süre önce DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 200-250 bin adet yavru sazan balığının göl sularıyla buluşturulduğunu söyledi. Her iki balıklandırma çalışması ile birlikte Beyşehir Gölü'ne bu yıl toplamda 750 bin adet yavru sazan bıraktıklarını ifade eden Baydar, amaçlarının buradaki balık popülasyonu ve sayısını artırmak olduğunun altını çizerek, “Bu çalışmalarla, insanımıza sağlıklı gıdanın en önemli besin zincirlerinden birisi olan balığı sofrasına ulaştırmayı sağlamak istiyoruz. Bir yandan balıklandırma çalışması yaparken, diğer taraftan da gölün temizlenmesine yönelik mesaimiz devam ediyor. Beyşehir Gölü sularının terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi ile ilgili olarak 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 13 bölgedeki 4830 hektar alandan, 42 bin 900 metre ağ, 2551 adet pinter ve 1 adet parakete göl zemininden çıkarılmıştır. Böylece su ürünlerinin hayalet avcılık ile zarar görmesi önlenmiş ve değer bulması sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise Beyşehir Gölü'nün balıkçılık anlamında da bölge için ne kadar önemli ekonomik bir imkanı yörede yaşayan insanlara sağladığına dikkati çekti. Beyşehir Gölü'ne sahip çıkılması gerekiyorsa, bunun içerisindeki balıklara, kuş ve ördeklere, bitkilere de sahip çıkılmasıyla olacağını vurgulayan Özaltun, “Buradan hemşehrilerime sesleniyorum; gayri meşru şekilde, yani elektro şokla veya farklı yasal olmayan metotlarla avlanan, balıkçılık yapanlar varsa ve siz bunları, görüyor ve biliyorsanız, mutlaka kolluk kuvvetlerimize, ilgili görevlilerimize mutlaka bildirmelisiniz. Bu konuda yürütülen çalışmalara destek veren herkesten Allah razı olsun. Beyşehir Gölündeki balık popülasyonunun daha da artması noktasında 500 bin adet yavru sazan balığının bırakılmasında bölgemize destek veren bakanlığımıza, genel müdürlüğümüze, il ve ilçe müdürlüklerimize, bu konuda emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Beyşehir Gölü'ne salınmış balık miktarı 750 bin adete ulaşmak olacak"

Beyşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kaya da, Beyşehir Gölünde yakın geçmişte sazan balığı miktarının çok bol olduğu halde günümüzde adeta kaybolmaya yüz tuttuğunu söyledi. Sazan balığı popülasyonunun gölde çok azalması sebebiyle ilçede ve bölgede faaliyet gösteren balık lokantası ve restoranlarının çevre il ve ilçelerden gelen balıkları kullanmaya başladığını vurgulayan Kaya, göldeki sazan balığı türünün azalmasının en önemli sebebinin bilinçsiz avlanma ile birlikte son yıllarda hız kazanan elektroşok yöntemiyle yapılan avcılık olduğunu söyledi. Kaçak avcılıkla mücadele konusunda ceza yazmaktan hoşlanmadıklarını ancak Türkiye'de en çok ceza kesen İlçe Müdürlüğü olduklarını da hatırlatan Kaya, “Geçen yıl yürütülen bu projeler kapsamında bölgemizdeki balıkçılara 250 bin lira destekleme ödemesi yapıldı. İlçe Müdürlüğümüz dürüst olarak, ekmek parası için çalışan balıkçıları desteklemeye devam ediyor. Bugün bırakacağımız 500 bin adet yavru sazan balığı ile bu yıl Beyşehir Gölü'ne salınmış balık miktarı toplamda 750 bin adete ulaşmış olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Akdeniz Su Ürünleri ve Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 500 bin adet pullu sazan balığı yavrusu Beyşehir Gölü'nün 4 farklı noktasında tatlı sularla buluşturuldu.

Programa, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Grup Sorumlusu Semavi Önal, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.