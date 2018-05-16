Beyşehir Gölü’nün ’nadir balıkları’ masaya yatırıldı

Doğa Derneği tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Beyşehir Gölü Önemli Doğa Alanında yer alan balıkların neslinin tehlikede olduğu belirtildi. Beyşehir Gölü’nün küçük balıklarının tanıtıldığı kısa film gösteriminin ardından kürsüye gelen Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol, Anadolu’daki iç su balıklarının önemi ve kapalı havzalar konusunda sunumunu yaptı.

Beyşehir Gölü balık türlerinin tarihsel değişiminin de konuşulduğu toplantıda sunumunu yapan Doğa Derneği Önemli Alanları İzleme Sorumlusu Burçin Feran, Beyşehir Gölü Havzasındaki nesli tehlike altındaki balık türlerinin korunmasına yönelik olarak yürüttükleri projeden bahsetti. 2016 yılından beri Beyşehir Gölü’nde varlığını sürdüren balıkların dertleri haline geldiğini dile getiren Feran, "2016 yılının sonlarına doğru burada çalışmalara başladık. Bunun sebebi Beyşehir Gölü balık türü kapsamında 12 çeşit türe ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu balık türlerinin azaldığını, hatta Göğce balığının neslinin tükendiğini gördük. Bunun sebeplerine baktığımızda ise gölün en büyük kabusu olan elektroşokla avcılık, Çumra ovasının sulanması amacıyla bu bölgeye transfer edilen su miktarı ve buna bağlı su seviyesinin düşmesi, bunun yanı sıra sudak balığının göle bırakılması bu sorunlar arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Toplantıda konuşan TEMA Vakfı Beyşehir Temsilcisi Metin Yılmaz ise, balık neslinin tükenmesinde melezlenmenin büyük tehlike arz ettiğini savunarak, “Biz bu nesli tehlikede olan veya Beyşehir Gölü’nde daha önce yaşamış balık türleri için bir balık müzesi yapmak istiyoruz. Beyşehir Gölü ve balıkları bizim için çok önem arz ediyor. Doğa Derneğinin yaptığı araştırma çerçevesinde 12 tür balığın korunup sahip çıkılması burada hepimizin görevidir" dedi.

Toplantıda daha sonra konuşmacılar yöneltilen soruları cevaplandırdı. Toplantıya, Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Orhan Tat, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir Göl, Doğa, Çevre Koruma Derneği Başkanı Sami Tan, balıkçılar, vatandaşlar katıldı.