Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezinde resim sergisi açılışı

Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür Sanat Merkezinde açılışı yapılan "Ressamın tuvalinden dökülenler" isimli resim sergisinde Beyşehirli ressam Sercen Yıldız’ın yağlı boya çalışmaları görücüye çıkarıldı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Beyşehir halkının hizmetine sundukları Beyşehir Kültür ve Sanat Merkezinde ilk resim sergisi açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Belediye olarak bu binayı kültür ve sanat merkezi olarak dizayn ettik. Buradaki ilk sosyal etkinliğimizi de açılışını yaptığımız bu resim sergisiyle gerçekleştiriyoruz” dedi. Ressam Sercen Yıldız ise, sergide yağlı boya çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunduklarını belirtti.

Açılışın ardından davetliler ve sanatseverler sergiyi gezdi. Açılışa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.