Beyşehir OSB'de fidan dikim etkinliği

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde düzenlenen etkinlikte çok sayıda tüplü orman fidanı toprakla buluşturuldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği ile Beyşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Beyşehir Belediyesinin de destek verdiği fidan dikme etkinliğine yoğun ilgi gösterildi. Etkinliğe dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılarak destek verdi. Çok sayıda fabrikanın bulunduğu Bayavşar Mahallesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yeşil dokunun daha da zenginleşmesi amacıyla etkinlik çerçevesinde toplam bin 500 orman fidan toprakla buluşturuldu. Açılan çukurlara dikilen fidanlara ardından katılımcılar can suyu verdi.

Beyşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Sorumlusu ve Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, amaçlarının daha yeşil bir Beyşehir ve organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, dernek olarak sanayi bölgesinde oluşturdukları ağaçlandırma sahasında bin 500 tüplü orman fidanının dikimini gerçekleştirdiklerini, etkinliğe destek veren ve katkı sunan herkese teşekkür etti.