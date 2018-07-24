Beyşehir OSB’de istişare toplantısı

Toplantıda konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen yeni yatırımlarla organize sanayi bölgesinin dönemlerinde geldiği noktaya dikkat çekti. Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinin değer ve kıymetinin daha da artması için bölgede hayata geçirilecek Konya-Antalya yüksek hızlı tren projesi kapsamında yapılacak istasyonun daha yakınından geçmesi için harekete geçtiklerini anlatan Özaltun, bu hususta da yaptıkları girişimden olumlu neticeler aldıklarını söyledi. Özaltun, söz konusu proje kapsamında gelecekte başlayacak yüksek hızlı tren seferleriyle bölgede hem yolcu, hem de yük taşımacılığının yapılabileceğini, bunun da organize sanayi bölgesindeki fabrika ve yatırımcılar için çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, organize sanayi ile ilgili gündemdeki konu ve sorunların çözümü noktasında istişare etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mutlu Korkmaz ise, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde geçmiş yıllarda sadece mermer fabrikaları bulunurken, 2011 yılında çıkan arsa teşviklerinin ardından sanayi bölgesine yatırım yapan firmaların sayısının önemli ölçüde arttığını söyledi. Korkmaz, “Şu an faal 11 fabrikamız üretimde. 9’u bu yıl 11’inci aya kadar bitecek fabrikamız var. İnşallah 2018 yılı sonunda 19-20 fabrikamız üretime geçmiş olacak. Bunun yanında 12 inşaatı süren fabrikamız var. Yeni arsa tahsislerimizle birlikte bu hususta yaklaşık 40’ün üzerine çıkacağız. 2023 yılında ise organize sanayi bölgemizde 50 ve daha fazla fabrika bacasının tüteceğini ümit ediyoruz” dedi. Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık da, organize sanayi bölgesinin kuruluşundan bugünkü geldiği aşamaya kadar emeği geçen, yatırım yapan tüm sanayicilere teşekkür etti. Akbıyık, Beyşehir Ticaret Odası ve organize sanayi müteşebbisi olarak sanayi bölgesinin daha da iyi noktalara gelebilmesi adına üzerlerine düşen ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ve sanayiciler katıldı.