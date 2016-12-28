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28 Aralık 2016 18:38

Beyşehir polisi uyuşturucu hap ele geçirdi

Beyşehir polisi uyuşturucu hap ele geçirdi

28 Aralık 2016 18:38

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de polis ekipleri, yaptıkları yol kontrolü kapsamında durdurdukları bir şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcunun üzerinde gerçekleştirdikleri aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmir’den Beyşehir’e gelen şehirlerarası bir yolcu otobüsünü şehir girişinde durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolcu S.K. üzerinde 155 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, Emniyet’teki sorgulaması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Beyşehir Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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