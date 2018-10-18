Beyşehir tam entegre modern mezbahaya kavuştu

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından hayvancılığın önemli merkezlerinden olan ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesinde inşa edilen tam entegre mezbahanın yapımının tamamlandığını söyledi.

Başkan Özaltun yaptığı açıklamada, canlı hayvan yetiştiriciliği, et kesimi ve sucuk üretimi ile adını duyuran Doğanbey Mahallesinin yürütülen çalışmalarla tam entegre, modern bir mezbahaya kavuşturulduğunu ifade etti. Beyşehir ve bölgesindeki canlı hayvancılık sektörünü daha ileri noktalara taşımak amacıyla Doğanbey Mahallesine Tarım ve Orman Bakanlığının da istediği norm ve standartlara uygun daha modern bir tam entegre tesis kazandırabilmek için başlattıkları çalışmaların tamamlandığını görmenin kendilerini oldukça mutlu ettiğini vurgulayan Özaltun, yeni tesis projesinin devreye konulabilmesi için Doğanbey'deki mevcut eski mezbahanın yıkıldığını, aynı yerde tam entegre yeni bir mezbaha inşa etmek için kurum olarak ihaleye çıktıklarını hatırlattı.

İhaleyi üstlenen firmanın mezbahanın yapımı için çalışmalara başladığını ve devam eden yapım çalışmalarının bir süre önce tamamlandığını vurgulayan Özaltun, “Yapımı tamamlanan mezbahanın arıtma tesisi de bitirildi, çevre düzenleme çalışmalarında ise sona yaklaşılıyor. Yüzde 50'lik kısmı bitirilmiş durumda. Yeni tesis günlük 30 büyükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip bulunuyor. Mezbahanın bodrum kısmında sakatat işleme odaları ve mutfağı da yer alıyor. 5 bin 670 metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesiste 30 ton kapasiteli arıtma tesisi de tamamlandı. İnşallah, kısa süre içerisinde tesisi ihale yoluyla bir işletmeciye kiralayarak bölgemizin, sektörün hizmetine sunmayı planlıyoruz. İlçemize ve Doğanbey Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.