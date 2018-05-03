Beyşehir yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarından Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Bahçelievler Mahallesinde, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nin karşısında ihaleyi üstlenen firma tarafından inşa edilen ve yapımı hızla devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun yaklaşık 5,5 milyon liraya mal olacağını belirten Başkan Murat Özaltun, “Konya’nın denizi olarak nitelendirilen, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölüne sahip bir ilçe konumundayız. Yaz döneminde özellikle Konya ve İç Anadolu Bölgesin’den de gelen tatilcilerin gözde bir turizm merkezi haline gelen, ziyaretçilerine plajlarında tatlı sularda yüzme imkanı sunan Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan ilçemiz, yarı olimpik yüzme havuzunun tamamlanmasının ardından yeni bir yüzme alanına daha kavuşmuş olacak. Beyşehir Belediyesinin göl kenarında ilçeye kazandırdığı çocuk yüzme havuzu ile Konya Büyükşehir Belediyesinin yapımı tamamlanmak üzere olan Şehir Konağı ve Hanımlar Lokali bünyesinde yer alan hanımlara özel yüzme havuzunun ardından bu tesis, ilçemize kazandırılacak yarı olimpik düzeyde modern bir havuz olmuş olacak. Yüzme bilmeyenlere yüzme öğrenme imkanı da sunacak olan bu havuzlar, ilçemizde bugüne kadar bu konuda yaşanan büyük bir eksiklik ve ihtiyacı da gidermiş olacak” dedi.

Başkan Özaltun, 10 bin metrekarelik alanda, 2 bin 700 metrekarelik açık alanda inşa edilen ve 1,65 metre derinliğe sahip 12,5 metre eninde, 25 metre uzunluğundaki havuzun yanında 50 ila 105 santim derinliğe sahip üç kademeli ısınma havuzunun da olacağını belirterek, “Kafe, soyunma ve dinlenme odalarının da olacağı tesis çevresinde sürücüler için otopark alanı da yer alacak. 5 parkurlu yarı olimpik yüzme havuzumuz, gençlerimiz ve özellikle yüzme sporlarını çok seven ilçemiz halkının en büyük taleplerinden birisiydi. Onların bu talepleri de tamamlanıp hizmete açılmasının ardından yerine gelmiş olacak. Halkımızın ve sporcularımızın modern bir ortamda spor yapabilmesine imkan sağlayacak bu tesisin bölgemizde yeni yüzücüler yetişmesinde önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. Bu yatırımların ilçemizde hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım, Yeni Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Eski Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Konya Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu ve tüm Konya milletvekillerimiz, parti teşkilatımızla birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.