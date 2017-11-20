Beyşehir yöresi İzmir’de tanıtıldı

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konyalılar Federasyonu tarafından İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen ve üç gün süren Konya İl Tanıtım Günleri’nde Beyşehir yöresini tanıtmak amacıyla Belediye olarak tanıtım standı açtıklarını söyledi. Beyşehir Belediyesi olarak gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında düzenlenen fuar, etkinlik ve benzer organizasyonlarda yer almaya ayrı bir özen gösterdiklerini aktaran Özaltun, son dönemde adını ‘Konya’nın Denizi, Akdeniz’in Yaylası’ sloganı ile ön plana çıkarmaya çalıştıkları Beyşehir yöresinin gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında daha da fazla tanıtılması için seferber olduklarını kaydetti. Özaltun, Beyşehirliler olarak en fazla hemşeri potansiyelinin olduğu İzmir’de düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri’nde de Belediye olarak tanıtım stantı kurduklarını belirterek, “Belediye olarak açtığımız standımızda Beyşehir’i tüm görselleriyle tanıtmaya çalışırken, görevlilerimiz de asker kıyafeti giyerek Huğlu ve Üzümlü mahallelerimizde üretimi yapılan av tüfeklerimizin tanıtımını gerçekleştirdi. İzmir’den, Huğlu ve Üzümlülü silah üreticilerinin fırsat ve imkan verilirse savunma sanayisine yönelik üretimde neleri başarabileceğini, bu konudaki potansiyelini de çeşitli görsellerle bir kez daha gözler önüne serdik. Ayrıca, Beyşehir’imizin yöresel lezzetlerinden çıtır tarhanasını standımıza gelen ziyaretçilerimize kızartarak ve çorbasını ikram ederek tanıtmaya çalıştık. Ziyaretçilerimize, görevlilerimiz Beyşehir’in tanıtımına yönelik broşürler de dağıttı. Konya İl Tanıtım Günleri etkinliğinde yer almamızı sağlayarak Beyşehir Belediyemize destek ve katkı sunan Konyalılar Federasyonu Başkanı Sayın Yusuf Devebacak ve yönetim kurulu üyeleri ile stantımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan, etkinliğe katılan Beyşehir Belediye Meclisi Üyesi Mahmut Yılmaz, standı ziyaret eden İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği’ne bir plaket, Konyalılar Federasyonu Başkanı Devebacak’a ise Beyşehir’i yansıtan bir duvar saati hediye etti.