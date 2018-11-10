Beyşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

yıldönümünde Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen programlarla anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıt meydanında düzenlenen törene Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Beyşehir Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasını müteakip saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Buradaki törenin tamamlanmasının ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı Cahit Zarif Anadolu Lisesinde devam etti. Konferans salonundaki programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Atatürk'ün kendi sesinden 10.yıl nutkuna ilişkin video sunumunun ardından, koro halinde şiirler okundu. Atatürk'ün son 24 saatini anlatan ve dış basında Atatürk ismini konu alan video gösterimlerinin ardından 10 Kasım oratoryosu ile program sona erdi.