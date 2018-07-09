Beyşehir’de 15. Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri

Konya ve Beyşehir Kurucuovalılar Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri tarafından Kurucuova Mahallesinde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Konuşmasında, Beyşehir’in yanı sıra Kurucuova Mahallesine kazandırılan devlet yatırımlarına dikkat çeken ve belediye çalışmalarını anlatan Özaltun, bölgeyi ilgilendiren yol çalışmalarına da değindi. Özaltun, şenliğin yapıldığı alanın yolunun yapımı için de talepler geldiğini vurgulayarak, “İnşallah bu yolu da dernek başkanlarımızın takibi içerisinde yapacağız ”diye konuştu. Özaltun, bölgeye ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kurucuovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneklerinin Konya ve Beyşehir Başkanları Hasan Özen ve Mesut Can da yaptıkları konuşmalarda, dernek olarak yürüttükleri çalışmalardan söz etti. Konuşmalarda, yoğun katılımdan dolayı teşekkür eden Özen ve Can, hemşehrilerini bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programda, dualar edildi, şarkı ve türküler eşliğinde katılımcılar piknik havası içerisinde etkinliği gerçekleştirdi. Şenliğe AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, ilçe teşkilatı yöneticileri, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.