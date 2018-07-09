Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 15:53

Beyşehir’de 15. Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesinde bu yıl 15’incisi düzenlenen Geleneksel Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri yöre sakinlerini bir araya getirdi.

Beyşehir’de 15. Anamas-Dedegül Kültür Şenlikleri

09 Temmuz 2018 15:53


Konya ve Beyşehir Kurucuovalılar Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri tarafından Kurucuova Mahallesinde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Konuşmasında, Beyşehir’in yanı sıra Kurucuova Mahallesine kazandırılan devlet yatırımlarına dikkat çeken ve belediye çalışmalarını anlatan Özaltun, bölgeyi ilgilendiren yol çalışmalarına da değindi. Özaltun, şenliğin yapıldığı alanın yolunun yapımı için de talepler geldiğini vurgulayarak, “İnşallah bu yolu da dernek başkanlarımızın takibi içerisinde yapacağız ”diye konuştu. Özaltun, bölgeye ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Kurucuovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneklerinin Konya ve Beyşehir Başkanları Hasan Özen ve Mesut Can da yaptıkları konuşmalarda, dernek olarak yürüttükleri çalışmalardan söz etti. Konuşmalarda, yoğun katılımdan dolayı teşekkür eden Özen ve Can, hemşehrilerini bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


Programda, dualar edildi, şarkı ve türküler eşliğinde katılımcılar piknik havası içerisinde etkinliği gerçekleştirdi. Şenliğe AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, ilçe teşkilatı yöneticileri, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç