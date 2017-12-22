Beyşehir’de 15 mahalleye daha karla mücadele ekipmanı

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Yeni Büyükşehir Yasasının devreye girmesinin ardından sorumlu olduğu mahalle sayısı 12’den 67’ye yükselen Beyşehir Belediyesinin kent dışında 55 dış mahallesi bulunduğunu belirtti. Bunlardan 37’sinin köyden mahalleye, 18’inin ise beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezleri olduğunu vurgulayan Özaltun, ilçe belediyesi olarak kış döneminde dış mahallelere kar temizliğinde daha etkin bir destek ve katkı sağlamak amacıyla iki yıl önce köyden mahalleye dönüşen 25 dış mahalleye kar küreme ataşmanları dağıttıklarını hatırlattı.

Traktörlere bağlanarak kullanılan bu ekipmanların iki yıllık süreçte dağıtıldıkları dış mahallelerde karla mücadeleye çok etkin katkı sağladığını gördüklerini belirten Başkan Özaltun, “Traktörlere pratik ve kolayca takılabilen bu ekipmanlar, karla mücadele çalışmalarında iş makinelerimiz bu yerleşim birimlerine ulaşana kadar ilk temizlik çalışmalarını gerçekleştirerek ekiplerimizin işini önemli ölçüde kolaylaştırdı. Mahalle muhtarlarımız kar küreme ataşmanları sayesinde mahallelerinde karla mücadelede bu ekipmanlardan istifade etti. Kar temizliği mesaisinde mahalle sakinlerimizden gelen olumlu tepkileri görünce, ataşman dağıtımı yapmadığımız bu yönde talep gelen 15 dış mahallemiz için daha ekipman alımını gerçekleştirdik. Böylece kar küreme ataşmanı bulunan dış mahalle sayımız 40’a yükselmiş oldu. Karla mücadele noktasında, bu ekipmanlar mahallelerimizin bu yıl da imdadına yetişecek. Bu sayede, sıkıntılar en asgari seviyeye indirilmiş olacak” dedi.

Özaltun ayrıca, kar yağışı sonrasında dış mahallelerde takviye iş makineleri gelinceye kadar mahalle muhtarlarının vatandaşların mağdur olmaması adına dağıtılan bu ekipmanları kendisi kullanarak ya da kullandırtarak yerleşimleri adına önemli bir hizmeti yerine getirdiğini, muhtarlıklara kullanımı esnasında yakıt desteği de sağlandığını sözlerine ekledi.