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19 Eylül 2017 10:13

Beyşehir’de 19 Eylül Gaziler Günü programı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Beyşehir’de 19 Eylül Gaziler Günü programı

19 Eylül 2017 10:13


Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, gaziler, Emniyet ve Jandarma teşkilatı mensupları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile bir grup öğrenci katıldı.


Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirlerin ardından program sona erdi. Törenin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilciliği ile bazı gazi ailelerin evlerine ziyarette bulunuldu.




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