Beyşehir’de 19 Mayıs coşkusu

Anıt meydanındaki tören Beyşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Bayındır’ın Atatürk Anıtı’na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengini sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından anıt alanındaki tören son buldu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand ile kurum amirlerinin de aralarında olduğu ilçe protokolü, daha sonra öğrenci gruplarının yer aldığı Anıt meydanında başlayan ve Kapalı Spor Salonu’nda son bulan Gençlik Yürüyüşüne katıldı. En önde rahvan atlı binicilerinin yer aldığı yürüyüş korteji Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı marşlar eşliğinde tarihi Taşköprü üzerinden geçerek geldiği spor salonunun önünde yürüyüşünü tamamladı.

Spor salonundaki kutlamalar, Kaymakam Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Murat Özaltun’un gençlerin ve salonu dolduran vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve Beyşehir Belediyesi tekvando spor kulubüne mensup sporcuların gösterileri ile program devam etti.

Halk oyunu gösterilerinin de sergilendiği kutlamalarda, müzik öğretmenleri tarafından türküler seslendirildi, Beyşehir Geleneksel Türk sporları tarafından okçuluk atışları yapıldı. Programın sonunda gençlik haftası kapsamında düzenlenen bahar turnuvalarında dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri protokol tarafından verildi.