Beyşehir’de 2018 asfalt kaplamada rekor yıl olacak

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin geride kalan 4 yılda ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerde toplam 459 bin 698 metrekarelik sıcak ve soğuk sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Özaltun, “Beyşehir’de yol konforu ve standartlarını yürütülen çalışmalarla daha da yükseltiyoruz. 2017 yılında 190 bin 600 metrekarelik asfalt çalışması yapılan ilçemiz genelinde bu yıl çıtayı daha da yüksek tuttuk. Yılbaşından bu yana yollarımızda 37 bin metrekarelik bir asfalt kaplama gerçekleştirdik. Yeni asfalt ihalesi ile bu yılki hedefimiz bu rakamı 235 bin metrekare ilave ile 272 bin metrekare seviyelerine çıkarmaktır. Bu yılki hedefimize ulaştığımızda, ilçemizde dönemimizde yollara serilen asfalt miktarını 694 bin metrekarelik seviyelere çıkarmış olacağız” dedi.

Başkan Özaltun, Beyşehir’de bu yılı yol çalışmalarında hamle dönemi olarak ilan ettiklerini, özellikle kent merkezindeki ana arterleri eskiyen kilitli parke taşlarını sökmek suretiyle sıcak asfaltla tanıştırmaya başladıklarını vurgulayarak, "Konya Büyükşehir Belediyemizin ilçemiz merkezinde prestij cadde uygulamasıyla başlattığı yollarımızdaki konforu Beyşehir Belediyesi olarak biz de devam ettirme kararlılığı sergiliyoruz. Bu çerçevede bu yıl Antalya, Atatürk, Şehit İbrahim Bey, Erenler, Manas, Devlet Hatun, Adil Bayındır caddelerinde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarında halen Recep Tayyip Erdoğan ve Prof. Dr. Yılmaz Muslu caddelerinde mesaimiz devam ediyor. Bu yıl ilçemiz merkezinde kalan diğer önemli caddelerimizin yanı sıra nüfus potansiyeli yüksek olan dış mahallelerimizde de sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarımız durmadan devam edecek. Yine, bu yıl birçok okulumuzun bahçelerini de sıcak asfalt konforu ile tanıştırdık. Bunun yanı sıra, hem ilçe merkezi, hem de dış mahallelerimizde yollara kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız da asfalt faaliyetleriyle birlikte eş zamanlı olarak hız kesmeden sürüyor. Dolayısıyla, ilçemiz yol çalışmalarında bu yıl adeta bir şantiye haline dönüştü. Amacımız; Beyşehir’de bozuk, asfalt ya da parke taşıyla kaplanmamış yol bırakmamak. Daha hızlı ve kaliteli bir hizmet bırakma adına ekiplerimiz gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.