Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 09:56

Beyşehir’de 2018 asfalt kaplamada rekor yıl olacak

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe merkezi ve dış mahallelerde yolları asfaltla kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Beyşehir’de 2018 asfalt kaplamada rekor yıl olacak

12 Haziran 2018 09:56


Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin geride kalan 4 yılda ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerde toplam 459 bin 698 metrekarelik sıcak ve soğuk sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Özaltun, “Beyşehir’de yol konforu ve standartlarını yürütülen çalışmalarla daha da yükseltiyoruz. 2017 yılında 190 bin 600 metrekarelik asfalt çalışması yapılan ilçemiz genelinde bu yıl çıtayı daha da yüksek tuttuk. Yılbaşından bu yana yollarımızda 37 bin metrekarelik bir asfalt kaplama gerçekleştirdik. Yeni asfalt ihalesi ile bu yılki hedefimiz bu rakamı 235 bin metrekare ilave ile 272 bin metrekare seviyelerine çıkarmaktır. Bu yılki hedefimize ulaştığımızda, ilçemizde dönemimizde yollara serilen asfalt miktarını 694 bin metrekarelik seviyelere çıkarmış olacağız” dedi.


Başkan Özaltun, Beyşehir’de bu yılı yol çalışmalarında hamle dönemi olarak ilan ettiklerini, özellikle kent merkezindeki ana arterleri eskiyen kilitli parke taşlarını sökmek suretiyle sıcak asfaltla tanıştırmaya başladıklarını vurgulayarak, "Konya Büyükşehir Belediyemizin ilçemiz merkezinde prestij cadde uygulamasıyla başlattığı yollarımızdaki konforu Beyşehir Belediyesi olarak biz de devam ettirme kararlılığı sergiliyoruz. Bu çerçevede bu yıl Antalya, Atatürk, Şehit İbrahim Bey, Erenler, Manas, Devlet Hatun, Adil Bayındır caddelerinde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarında halen Recep Tayyip Erdoğan ve Prof. Dr. Yılmaz Muslu caddelerinde mesaimiz devam ediyor. Bu yıl ilçemiz merkezinde kalan diğer önemli caddelerimizin yanı sıra nüfus potansiyeli yüksek olan dış mahallelerimizde de sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarımız durmadan devam edecek. Yine, bu yıl birçok okulumuzun bahçelerini de sıcak asfalt konforu ile tanıştırdık. Bunun yanı sıra, hem ilçe merkezi, hem de dış mahallelerimizde yollara kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız da asfalt faaliyetleriyle birlikte eş zamanlı olarak hız kesmeden sürüyor. Dolayısıyla, ilçemiz yol çalışmalarında bu yıl adeta bir şantiye haline dönüştü. Amacımız; Beyşehir’de bozuk, asfalt ya da parke taşıyla kaplanmamış yol bırakmamak. Daha hızlı ve kaliteli bir hizmet bırakma adına ekiplerimiz gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç