Beyşehir’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Metin Şahin, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Mehmet Zengin, kurum amirleri, eğitim camiası mensupları, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlamalar daha sonra Cahit Zarifoğlu Anadolu Konferans Salonu’nda devam etti. Programda, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından mesleğe yeni giren öğretmenler yemin etti. Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdiminin ardından okulda görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan program icra edildi. Buradaki program, resim sergisinin gezilmesi ile son buldu.