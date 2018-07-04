Beyşehir’de 25 sürü yöneticisine karavan dağıtılacak

Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya yaptığı açıklamada, KOP Kırsal Kalkınma 2017 yılı mali destek programı kapsamında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle ilçe genelinde yaylaya çıkan küçükbaş hayvan üreticilerinin yaşam koşullarının daha da iyileşmesini amaçladıklarını söyledi. “KOP sayesinde karavanımla daha mutluyum” adlı proje ile ilçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 25 kişiye dağıtılacak sürü yöneticisi karavanının Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edildiğini aktaran Kaya, “Yüzde 70 devlet hibesi ile yapılan bir proje bu. En az 100 ve daha fazla küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilerimize vereceğimiz bir karavan. Üreticilerimizin bir yıldan fazla bir süreyle bu işle iştigal etmesi gerekiyor bu projeye dahil olabilmesi için. Biz bunu puanlama yöntemiyle belirliyoruz. Yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde bir maliyeti söz konusu projenin. Biz projeye inanıyoruz. İnsanlarımızın gönlüne dokunan bir proje olarak düşünüyoruz. Çünkü, yaylaya çıkan, orada doğru dürüst yatacak yeri olmayan, yemek pişireceği, banyo yapacağı, insani ihtiyaçlarını görebileceği bir yeri olmadığı için yetiştiricilerimiz için bu projeyi oldukça önemsiyoruz. Çok da yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine dağıtılacak karavanlar hakkında da bilgiler veren Kaya, “Karavanımız, 2,5x5 metre boyunda. Sandviç panellerden yapılma. Dört teker üzerine kurulmuş, üzerinde elektrik ihtiyacı için panelleri ve su deposu bulunan, devrilmeye karşı emniyetli, içerisinde güneş enerjisi, televizyonu, buzdolabı, ankastre ocağı, ışıklandırma sistemleri olan, zemini laminant kaplı, çift kişilik oturma koltuğu ve yatağı olan, tuvaleti banyosu içerisinde, sinekliği bile düşünülen güzel bir donatıya sahip. Özellikle karavanın imalat yerinin de Konya olması ayrıca bizleri gururlandırıyor. Çünkü, ülkemiz sanayicisine katkı olması için yüzde 100 yerli ve milli bir üretim olmasını da tercih ettik. Tüm detaylar düşünülerek yapılan bu karavan aile ile kalınabilecek bir mekan. Biz hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza bir aile hayatı vermeyi hayal ettik. Böylece bu ihtiyacı karşılamış olduk. Güzel bir hayatı yaşayabilecekleri, akşam olduğunda bulundukları sahadaki bu özel mekanları içerisinde televizyon seyredebilecekleri, buzdolabından soğuk sularını içebilecekleri güzel bir karavan hazırladık. İlk etapta 25 adet veriyoruz bu karavandan Beyşehirimize ve mahallelerimize. Önümüzdeki iki ay içerisinde bu 25 karavanın dağıtımına başlayacağız” ifadelerini kullandı.