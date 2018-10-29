Beyşehir'de 29 Ekim kutlamaları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlandı.

İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ise Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Tören Kaymakam Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Kaymakam Yusuf Özdemir'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapmasının ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı. Daha sonra öğretmenler tarafından Cumhuriyet Bayramına özel müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kutlamalar bayram anısına düzenlenen tekvando gösterileri ile sona erdi.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.