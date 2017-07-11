Beyşehir’de 2.Uluslararası Demokrasi Şöleni başladı

Uluslararası Beyşehir Demokrasi Şöleni başladı.

Beyşehir Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen, bu yıl ise uluslararası bir etkinlik olarak gerçekleştirilmeye başlanılan demokrasi şöleni Atatürk Anıtı meydanındaki kortej yürüyüşü ile başladı.

Şölene, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, daire amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anıt alanında Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı ile yerel rahvan atlı binicilerin de eşlik ettiği kortej yürüyüşünde ilçe protokolü ve katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla festival alanına kadar yürüdü.

“Hiç vitesimizi geriye çekmeden hep ileriye diyeceğiz”

Festival alanında düzenlenen mehteran gösterisinin ardından kürsüye gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, bir hafta boyunca devam edecek demokrasi şöleni kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.

15 Temmuz’un birinci yıldönümünde coşku ve sevinçlerinin çok fazla olduğuna vurgu yapan Özaltun, “Alanlarımız ne kadar büyük, mazeretimiz ne kadar fazla olursa olsun hiç ikibir etmeden, hiç vitesimizi geriye çekmeden inşallah hep ileriye diyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmasında, sözünü geçtiğimiz yıl hain darbe girişiminin yaşandığı gece olan 15 Temmuz’a getiren Özaltun, memleketin tankıyla, uçağıyla, silahıyla Türk insanının öldürülmeye, Türkiye’nin ve vatanın bölünmeye çalışıldığına vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘vatandaşlarımı sokağa davet ediyorum’ sözüyle ülke genelinde olduğu gibi Beyşehir’de de tüm hemşerilerinin sokaklara döküldüğünü hatırlatan Özaltun, “Biz de teşkilatımızın önünde toplandık, önce 2-3, arkasından 20-30, ardından 200-300 derken sayımız on binleri buldu. Bütün siyasi partilerden, partili, partisiz hiç fark etmez, meydan hınca hınç dolmuştu. Tek yürek, tek ses atıyordu, herkes ‘Önce vatan’ diyordu. Allah’a şükürler olsun ki, hainler amaçlarına ulaşamadılar, ülkemizi bölemediler, bizi birbirimize düşüremediler. Onlar her ne kadar bizi birbirimize düşürmek istedikleri zaman biz daha da güçlendik Allah’ın izniyle. Biz daha da bir öze kenetlendik. İnşallah ülkemiz büyümeye, genişlemeye devam edecek, bu ülke insanı mazlumların yanında olmaya inşallah devam edecek. Birlikteliğimiz daim olsun inşallah. Bu programa değer katan tüm katılımcılarımıza, misafirlerimize ve vatandaşlarımıza, ayrıca etkinliğe emek veren tüm belediye çalışanlarımıza, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki, hani İstanbul’a derler ya; ‘taşı toprağı altın’ diyeİşte gerçekten biz de öyle bir şehirde yaşıyoruz, taşı toprağı altın bir Beyşehir’de yaşıyoruz, inşallah biz bu toprakların değerine değer katacağız hep birlikte, inşallah daha çok hizmetlerde sizlerle birlikte olacağız, Allah’ım hepinizden razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Kazandıklarımızı kolay kolay vermeyiz”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu da konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşanılanlara vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla Beyşehir de dahil Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan insanların bu darbeye ‘dur’ dediğini vurgulayan Babaoğlu, “Kazandıklarımızı kolay kolay vermeyiz, hiç kimse kusura bakmasın. Bir yandan kışlaların içerisinde vatansever askerlerimiz, dışarısında belediyelerimizden, halkımızdan, sivil toplumumuzdan, şahıslardan aklınıza ne gelirse, o geceyi bir hatırlayın. Kışlaların önüne araçlarını götüren insanlardan, kışlaların içerisinden ne kahramanlık hikayeleri duyduk biz sonradan” dedi.

Babaoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde 15 Temmuz Haftası etkinlikleri kapsamında Beyşehir’in düzenlediği demokrasi şöleni etkinliğiyle her zaman yaptığı gibi yine farkını ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

- Sevgi Adası’nda sanat sokağı açıldı -

Konuşmaların ardından şölen kapsamında Sevgi Adası’nda kurulan sanat sokağı açılışı gerçekleştirildi. Milletvekili Babaoğlu, Başkan Özaltun ve beraberindekiler sanat sokağında açılan hat, ebru, resim, fotoğraf ve geleneksel el sanatları sergilerini gezdi.

Demokrasi şöleni, düzenlenen çocuk etkinlikleri ve Moğolistan Sirki gösterileri ve yerel sanatçı Hasan Karataş konseri ile devam etti. Daha sonra ise alanda sahne alan özgün müziğin önemli isimlerinden, besteleri ve yorumuyla birçok kesimin beğenisini kazanan ünlü sanatçı Uğur Işılak sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı, festival meydanını dolduran vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Seslendirdiği türkülerle duygu dolu anlar yaşatan Işılak, konserinde Anadolu, vatan ve memleket sevgisini anlatan türküleriyle gönüllere dokundu.

Işılak konuşmasında, bir Temmuz akşamında Beyşehirliler’le olmanın haklı gurur ve bahtiyarlığını yaşadığını dile getirdi. “Bu aziz milletle nerede olursanız olun, ister Konya, ister Beyşehir, ister Seydişehir, ister Edirne, Van, Kars hiç önemli değil. Nerede birlikte oluyorsanız, yüklü bir gurur ve onur meselesidir” diye konuşan Işılak, 15 Temmuz’un yad edildiği günlerin başladığını ve bir hafta boyunca 15 Temmuz’la ilgili olarak sadece Türkiye genelinde değil, Anadolu insanının yaşadığı pek çok ülkede ve her yerde birinci yıldönümüyle ilgili etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Bu vesileyle 15 Temmuz gazilerinin ve şehitlerinin de yad edileceğini vurgulayan Işılak, “Her aklımıza düştüğünde şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha göndererek minnet borçlu olduğumuzu bir kez daha yineleyelim. Allah onlardan gani gani rahmet eylesin.248 şehidimiz var ve binlerce gazimiz var. Gazilerimize de, yaralılarımıza da Allah şifa, güç, kuvvet versin. Onlara da hiçbir vakit minnet borçlu olduğumuzu unutmayalım. Allah, her birinden birer birer razı olsun inşallah” diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konserinin ardından Işılak’a günün anısına bir Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederken, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da plaket verdi.