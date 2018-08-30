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30 Ağustos 2018 12:04

Beyşehir’de 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Beyşehir’de 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos 2018 12:04

yıldönümü Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.


Anıt meydanındaki zafer kutlamaları Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterileri ile başladı. Atatürk Anıtı’na İlçe Kaymakamlığı ve Beyşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir yaptı. Özdemir, 26 Ağustos’ta 1922’de başlayıp 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, komutanlığında kazanılan büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi zaferinin 96.yıldönümünü hep birlikte kutlamanın büyük coşkusu, mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Okunan günün ve anlamına ilişkin şiirlerin ardından anıt alanındaki program son buldu.


Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Murat Özaltun daha sonra Kaymakamlık makamında bayram tebriklerini kabul etti.


30 Ağustos Zaferi dolayısıyla Merkez Çarşı Camisi’nde de şehitler için mevlit okutuldu.




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