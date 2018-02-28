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28 Şubat 2018 11:09

Beyşehir’de 4 yılda 159 kişi iç su araçları ehliyeti sahibi oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, son 4 yılda 159 kişi iç su araçları kullanım belgesine sahip oldu.

Beyşehir’de 4 yılda 159 kişi iç su araçları ehliyeti sahibi oldu

28 Şubat 2018 11:09


Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren İç Su Araçları Ruhsatlandırma Birimi verilerine göre, Beyşehir Gölü’nde iç su araçlarını kullanabilmek için Antalya Liman Başkanlığı tarafından açılan sürücü yeterlilik sınavlarını kazanan 76 kişiye 2014 yılında gemi ve iç su araçları kullanma yeterliliği belgesi verilirken, 2015 yılında bu sayı 52, 2016’da 22, 2017’de ise 9 oldu. 4 yılda gemi ve iç su araçları kullanma yeterliliği belgesi verilen kişi sayısı toplamda 159’a ulaştı. Aynı birim tarafından 2014’te 29 ruhsat devri yapılırken, 2015’te bu sayı 9, 2016’da 14 ve 2017’de ise 23 oldu. 4 yılda toplam 75 ruhsat devri gerçekleştirildi. Yine, 2014 yılında 33 kişiye söz konusu birim tarafından bağlama kütüğü ruhsatnamesi vizesi verilirken, 2015’te bu sayı 12, 2016’da 13, 2017’de ise 7 oldu. Son 4 yılda bağlama kütüğü ruhsatnamesi verilen kişi sayısı da 65’e ulaştı. İlgili birim tarafından geçtiğimiz yıl idari karar yaptırım tutanağı tanzim edilen 168 kişiye ise toplam 3 bin 503 liralık cezai işlem uygulandığı kaydedildi.




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