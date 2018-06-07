Beyşehir’de 4,5 yılda 28,4 milyon parke taşı döşendi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2017 yılı sonu itibariyle Beyşehir’in merkez ve dış mahallelerinin yollarına toplam 18 milyon 764 bin adet kilitli parke taşı döşendiğini belirterek, “2018 yılının sadece ilk 6 aylık döneminde ise adeta tarihi bir rekora imza atan ekiplerimiz tarafından yollarımıza 9 milyon 646 bin adet kilitli parke taşı döşenmiştir. Yani görev yaptığımız 4,5 yıllık sürenin sonunda yollarımıza döşediğimiz kilitli parke taşı sayısı 28 milyon 410 bin adete ulaşmıştır” dedi.

“Durmak yok, yola devam” diyerek yollardaki çalışmalara görev süresi içerisinde çok önem verdiklerini ve 67 mahalleye sahip Beyşehir’in her köşesinde yeni yolların yapılması, mevcutların ise daha konforlu hale getirilmesi adına topyekün bir seferberlik dönemi ilan ettiklerini vurgulayan Özaltun, “Beyşehir Belediyesi olarak yol çalışmalarında dönemimizde müthiş bir performansa imza attık. Bu başarı, ekiplerimizin üstün gayretleri ile bu noktalara kadar geldi. Gece demedik, gündüz demedik, mesai mefhumu gözetmedik. Yollarımızı daha modern ve konforlu hale getirdik. Yetersiz personel sayısına rağmen bu başarıyı sağladık. ‘Personelimiz eksik’ bahanesine sığınmadık, yol çalışmalarında performansımızı daha da artırabilmek için ihale sürecini başlatarak parke taşı alımıyla birlikte bunların yollara döşenmesi çalışmasını da yüklenici firmaya devrettik. Böylelikle Fen İşleri Müdürlüğümüzün iş yükünü de önemli ölçüde hafiflettik. Bu başlayan yeni süreçle birlikte bu yılın ilk 6 aylık döneminde kilitli parke taşı döşenmesinde ulaştığımız rakam 9 milyon 646 bin adet oldu. Yılsonuna kadar ise yeni ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin eksik kalan yerlerinde 5 milyon 400 bin adet daha kilitli parke taşı döşemeyi hedefliyoruz. Hedefimize ulaştığımızda ise yılsonu itibariyle Beyşehir’de toplamda 33 milyon kilitli parke taşıyla yollarımızı kaplamış olacağız. Bu faaliyetlerimize sıcak ve soğuk asfalt çalışmaları ise dahil değil. İlçemizde bir yandan yol ve kaldırım yaparken, diğer yandan da ekiplerimiz bakım onarım gerektiren noktalarda tamirat çalışmalarını da sürdürüyor. İlgili birimlerimizi son 4,5 yılda gerçekleşen bu üstün performansından ötürü kutluyorum. Beyşehir’de yürüttüğümüz çalışmalarla, görev süremiz sonunda yol sorunu olan mahalle ve yerleşim birimi inşallah kalmayacak. Mahalle muhtarlarımıza, talep ettikleri güzergahlarla ilgili verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ramazan ayında da gece demeden, gündüz demeden dış mahallelerimizde yol mesaisini sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar, iftar ile sahur saatleri arasında gerçekleşiyor” diye konuştu.