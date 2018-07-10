Beyşehir’de adrenalin tutkunlarının “jetboat” heyecanı

Beyşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan jetboat, adrenalin tutkunlarına göl üzerinde yeni eğlence ve heyecan kaynağı oldu. Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Beyşehir kent merkezinde, su sporu aktivitelerini daha da canlandırmak ve renk katmak amacıyla ilçeye getirilen jetboat, yaz hareketliliğinin artmasıyla birlikte bugünlerde yoğun ilgi görüyor. Beyşehir Belediyesi tarafından göl üzerinde başlatılan jetboat turları, kıyılarda adrenalin tutkunlarına heyecanlı ve keyif dolu anlar yaşatırken, renkli görüntüler oluşturuyor. 10 santimlik su yüzeyinde bile ilerleyebilen, 100 kilometre hıza ulaşabilen ve bu süratte aynı anda 360 derece devrilmeden güvenli bir şekilde dönüş yaparak içerisindekilere çok farklı bir heyecan ve adrenalin yaşatabilen jetboat, göl üzerinde su sporu aktivitelerinden istifade etmek isteyenlerin ilgi odağı haline geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kaptanıyla beraber 11 kişi kapasitesine sahip jetboatın yaz dönemiyle beraber göl kıyılarında turlarına başladığını belirterek, “Bugüne kadar göl üzerinde su sporlarına yönelik aktivitelerin eksik olduğu yönünde gelen serzenişler sonrasında jetboatu Beyşehir Belediyemiz bünyesinde ilçemize kazandırmaya karar verdik. Yoğun ilgiyi gördüğümüzde ise ‘iyi ki ilçemize kazandırmışız’ dedik. Beyşehir’de hep ilklere öncülük ediyoruz. Belediye olarak bu konuda da göl kenti ilçemizde bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye’de üretilmeye başlanan jetboatlardan birinin alımını iki yıl önce gerçekleştirerek Beyşehir Gölü üzerinde tur aktiviteleri dönemini başlattık. Aslında 11 kişilik bir jetski olan jetboat, göl üzerinde extreme sporu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Özellikle, şölen ve değişik etkinliklerle birlikte, gurbetçilerimizin tatile gelmesiyle birlikte ilçemizde artan yaz hareketliliğine jetboat turları da önemli katkılar sunuyor. Beyşehir’imize gelen ziyaretçilerimize, mutlaka günün batışını ve doğal güzelliklerini görmeleri yanında, bu su aracımıza da mutlaka binmelerini tavsiye ediyoruz. 15 dakika süren jetboat turları gün içerisinde sabah 11.00’den akşam saat 20.00’ye kadar devam ediyor” dedi.