Beyşehir’de akşam sohbetleri

Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan akşam sohbetleri programını sürdürüyor. Program kapsamında Müftü Mahallesinde bulunan bir site bahçesinde apartman sakinleriyle mesai saati sonrasında buluşan Özaltun, sohbet ettiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıya katılan belediyenin birim müdürleri ise vatandaşlar tarafından dile getirilen sorun ve istekleri not aldı. Toplumun tüm kesimleriyle sık sık bir araya gelerek her türlü talep ve problemlerini dinlemek suretiyle hayata geçirdikleri hizmetlere bu istekler doğrultusunda yön vermeye çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Özaltun, akşam sohbeti buluşmasında Beyşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra ilçeye kazandırılan devlet ve Büyükşehir Belediyesi yatırımlarından da söz etti.

Apartman sakinlerinin ikamet ettiği Müftü Mahallesine de diğer 66 merkez ve dış mahallede olduğu gibi pek çok hizmeti kazandırdıklarını anlatan Özaltun, yol çalışmalarının da bunlardan birisi olduğunu dile getirdi. Müftü Mahallesinin boş arsası çok olan bir yerleşim olduğunu ve Beyşehir’de yapılaşmanın en yoğun olduğu bir mahalle olduğunun altını çizen Özaltun, yapılaşmanın olmadığı alanlardaki cadde ve sokakları dönemlerinde sıcak ve sathi asfaltın yanı sıra kilitli parke taşıyla da kapladıklarını, yerleşime yeni parklar kazandırarak daha modern ve yaşanabilir bir hale getirdiklerini aktardı. Özaltun, göreve geldikten sonra Beyşehir’in tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini ve yollarla ilgili bir genel durum değerlendirmesi yaptıklarını, istişarede bulunduklarını belirterek, “Düzenlediğimiz toplantıda mahalle muhtarlarımızdan kilitli parke taşıyla kaplanmasını istedikleri toplam alan 350 bin metrekare idi. Bu talep edilen miktarın tamamının 5 yılda bitirileceği sözünü verdim. Çalışmalara bu 350 bin metrekare hesabıyla başladık. Belediye olarak yılda ortalama 150 bin metrekare parke taşını yollarımıza döşüyoruz. Geçen seneye geldiğimizde bu bizden istenilenin de çok çok üzerinde mahalle yollarımıza kilitli taş döşediğimizi gördük. 2017 yılının sonunda rakam 550-600 bin metrekareye ulaşmıştı. Biz 350 bin metrekare sözümüzde durmuştuk ancak muhtarlarımız, Belediyemizi düşünerek az yer söylemişler, bunun içerisine yayla yolu, mezarlık çevre yolları ile ilave yolları da dahil edince kilitli parke taşıyla kapladığımız yol ve alan miktarı ilçemizde neredeyse iki katına çıkmış oldu. Bunlar resmi kayıtlarımızdaki rakamlar” diye konuştu.

Başkan Özaltun, belediye başkanı olarak göreve başladığı dönemde eleştiri konusu yapılan birçok devlet yatırımının da bugüne gelindiğinde tamamlandığını ya da bitmek üzere olduğunu gördüklerini belirterek, verilen sözlerin hepsinin yerine getirildiğini, söz verilmeyen de birçok yatırım ve hizmetin Beyşehir’e kazandırıldığını sözlerine ekledi.

Sohbet esnasında vatandaşlara alana gelen Beyşehir Belediyesi Sosyal İkram Aracı ve ikram çeşmesi vasıtasıyla çeşitli içecek ikramlarında da bulunuldu. Programına Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Müftü Mahallesi Muhtarı Ali Uçar ile AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.