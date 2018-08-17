Beyşehir’de akşam sohbetleri

Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan akşam sohbetleri programlarını sürdürüyor. Program kapsamında Beytepe Mahallesi Cami’nin bahçesinde mahalle sakinleriyle buluşan Özaltun, sohbet ettiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıya katılan belediyenin birim müdürleri ise mahalle sakinleri tarafından dile getiren sorun ve talepleri not aldı. Toplumun tüm kesimleriyle bu tür sohbet toplantılarında sık sık bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinlemek suretiyle yürüttükleri çalışmalara bu aktarılanlar ışığında yön vermeye çalıştıklarını anlatan Belediye Başkanı Özaltun, akşam sohbetleri programlarının da bu anlamda Beyşehir’de çok önemsedikleri buluşma faaliyetlerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi. Beyşehir Belediyesi’nin hizmetlerini anlatan, ilçeye kazandırılan Konya Büyükşehir Belediyesi ile devlet yatırımlarından da bahseden Özaltun, son 4 yılda sergilenen birlik ve beraberlik içerisinde Beyşehir’e çok büyük yatırım ve hizmetlerin geldiğini, bundan sonra da gelmeye devam edeceğini söyledi. Beyşehir’e hizmet ederken toplumun her kesimi ile istişare ettiklerini, gelen öneri ve tavsiyeleri de dikkate aldıklarını kaydeden Başkan Özaltun, bunun en güzel örneğinin de vatandaşlarla buluşma toplantıları olduğunu söyledi.

Adı ve zaman dilimi ne olursa olsun Beyşehir’de yaşayan insanlarla günün büyük bölümünde bir arada olduklarını, halkla, vatandaşla iç içe bir hizmet anlayışı sergileyerek birçoğu ilk olan birçok çalışma ve hizmete bu dönemde imza attıklarını dile getiren Özaltun, “Vatandaşlarımıza da bizlere her anlamda verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz şu; ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerinin yüzde 100’ünü de yerine getirebilmek. Çünkü biz vatandaşımıza ve bu memlekete sevdalı insanlarız. Bu düsturla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu hizmetleri yaparken tek isteğimiz ise onların hayır dualarını alabilmek, bir ‘Allah razı olsun’ demelerini duyabilmek. Bu duaları alabiliyorsak en büyük mutluluk, sevinç kaynağı bu oluyor bizim için. Her zaman söylediğim bir konu var; biz melek değiliz, insanız, beşeriz, şaşarız, hatamız ve eksiklerimiz muhakkak ki vardır. Dolayısıyla bizim eksikliğimizi gördüğünüz yerlerde gelin bize ‘şunları yapalım’ deyin. Bizler de bu istek ve talepleriniz doğrultusunda siz değerli büyüklerimizin, ağabeylerimizin, kardeşlerimizin isteklerini sağlık ve sıhhat içerisinde, birlik ve beraberlik çerçevesinde yerine getirelim. Çünkü amacımız bu şehre hizmet etmek. Hepimizin ortak paydasının da Beyşehir olduğundan şüphemiz yok. Öyleyse birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel ilçemize sizlerin de görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda bundan sonra da hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Toplantıya, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, AK Parti ilçe Teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.