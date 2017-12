Beyşehir’de anket çalışması

Beyşehir ilçe merkezinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Beyşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan bir proje kapsamında ilçe merkezine kazandırılması planlanan katlı otopark ve kapalı Pazar yerinin belirlenmesi için anket çalışması düzenlendi. Hal İçi’ndeki Sebze Pazarı girişinde oluşturulan anket noktasında vatandaşlar, hazırlanan anket formunu doldurup önlerine konulan sandığa atarak, bu alana katlı otopark ve kapalı Pazar yeri yapılıp yapılmaması konusundaki düşüncelerini dile getirdi. Beyşehir’deki sivil toplum kuruluşlarının da gözetiminde noter huzurunda gerçekleştirilen anket çalışmasında, vatandaşlara, “Sizce Beyşehir’in en önemli problemi nedir?” ve “Salı pazarının kurulduğu alana katlı otopark ve Pazar yeri yapılmasını ister misiniz?” soruları yöneltildi. Anket çalışması Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ile İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun’un doldurdukları anket formunu sandığa atmasının ardından başladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’in acil çözülmesi gereken bir sorunu olan katlı otopark ve kapalı pazar yeri projesini Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa çalışarak hayata geçirmek istediklerini söyledi. Öncelikle bu projenin devreye konulacağı yeri belirlemek için toplumun tüm kesimleriyle üç yıllık bir süreçte değişik tarihlerde bir araya gelerek istişare ettiklerini ifade eden Özaltun, bu konuda birçok kişinin düşüncelerini aldıklarını dile getirdi. Bu istişareler sonucunda katlı otopark ve pazar yeri konusunda 4-5 alanın belirlendiğini, ancak zeminden kaynaklı sorunlar ve farklı sebeplerle en uygun görülen alanın Sebze Pazarı kurulan Hal İçi’ndeki alan olarak ortaya çıktığını vurgulayan Özaltun, bunun üzerine yapılan bu tespitten sonra hazırlanan katlı otopark ve Pazar yeri ile ilgili projenin tamamlandığını söyledi.

Bu projenin devreye konulabilmesi için proje ve kaynak dahil her şeyin hazır olduğunu vurgulayan Özaltun, ancak katlı otopark ve pazar yerinin bu alana yapılmaması noktasında Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bazı kişilerin başvurular yapması üzerine bu konuda yeni bir yol haritası çizmeye karar verdiklerini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile bu konuda yaptıkları istişarenin ardından bu projenin devreye konulacağı yer ile ilgili olarak daha geniş katılımlı ve kapsamlı bir anket çalışması yapmaya karar verdiklerini anlatan Özaltun, “Bugün yapacağımız anket çalışması noter onaylı olacak ve bu çalışmaya başta Sayın İlçe Kaymakamımız, tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da destek veriyorlar. Bu destek noktasında bizlere verdikleri katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum”dedi.

Anket sonucuna göre ihaleye çıkılacak

Anket çalışması sonrasında çıkacak sonuca göre, vatandaşların onay vermesi halinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından katlı otopark ve kapalı pazar yeri projesinin ihale edileceğini ve ihaleyi alan firma tarafından da bu bölgede ilk kazmanın vurularak yapımına başlanacağını vurgulayan Özaltun, “Vatandaşımızın buradaki kararı ve fikri bizim için önemli. Zira bu otoparkı ve Pazar yerini yaptığımız an, burasını biz değil yine vatandaşlarımız kullanacak. Katlı otopark ve Pazar yeri projesi hayata geçtiğinde, ilçemizdeki Pazar yeri dağınıklığı da ortadan kalkacak ve tüm Pazar açılan alanlar burada toplanacak. Bu katlı otopark ve kapalı pazar yeri ısıtmalı olarak yapılacak ve kış mevsiminde burada tezgah açan esnaflarımız da, alışveriş yapan vatandaşlarımız da üşümeyecek, yazın da kapalı olduğu için daha serin ve konforlu bir ortamda bu faaliyetler yürütülmüş olacak. Bu münasebetle, böylesine büyük yatırım kalemli bir projenin ilçemize kazandırılması noktasındaki katkı ve desteklerinden ötürü de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, günümüzün en büyük problemlerinden birisi olan otopark sorununun bu projenin hayata geçirilmesiyle Beyşehir’de de çözüme kavuşacağını belirterek, katlı otopark ve kapalı pazar yeri konusunda Belediye Başkanı Murat Özaltun’un toplumun her kesimiyle istişare ederek ve vatandaşların önüne sandık koyarak düşüncelerini alması ve böyle bir anket çalışmasını yapmasının da demokrasinin güzel bir geleneği olduğunu aktardı. Kaymakam Özdemir, kendilerinin de bu çalışmaya destek verdiklerini dile getirerek, “Dolayısıyla bu projenin mimarı olan Belediye Başkanımız Murat Özaltun Bey ile projeye finansal destek ve diğer açılardan her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz, bu proje bir an önce başlar ve biter, halkımıza da hayırlı bir hizmetler vermesine sebep olur” diye konuştu.

Ankete katılan vatandaşlar da projeye destek verdiklerini açıklarken, katlı otopark ve kapalı pazar yerinin bir an önce yapılıp tamamlanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Özdemir ve Başkan Özaltun ve beraberindekiler, pazar yerini gezerek satıcılarla projenin geldiği son nokta hakkında istişarede bulundu. Anket çalışmasının tamamlanmasının ardından sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.