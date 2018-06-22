Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 10:49

Beyşehir’de ay yıldızlı kavşaklar dönemi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından kent merkezinde ay yıldızlı kavşak çalışması uygulamaya konuldu.

Beyşehir’de ay yıldızlı kavşaklar dönemi

22 Haziran 2018 10:49


Beyşehir Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan kavşakları yeniden düzenliyor. Bu kapsamda, yeniden düzenlenen iki döner kavşak yeni görüntüsüyle beğeni topladı. Konya girişindeki döner kavşağa ilçeyi sembolize eden farklı mimari tasarımı ile ilgi çeken anıt inşa ederek yeniden düzenleyen Beyşehir Belediyesi, şehrin en işlek caddelerinden Ali Akkanat Bulvarını Antalya Caddesine bağlayan Orman İşletme Müdürlüğü karşısındaki döner kavşağa ise ay yıldızlı figürlerle donatılan yeni yüzünü kazandırdı.


Belediye Başkanı Murat Özaltun, orman kavşağı olarak bilinen döner kavşağın yürütülen çalışmaların ardından yeni görünümüne kavuşturulduğunu söyledi. Kavşağın ay ve yıldız figürleriyle donatıldığını ve ortasına dikilen 20 metre uzunluğundaki direğe ise dev bir Türk bayrağı asıldığını belirten Özaltun, “Ayrıca bu kavşakta gece görüntüsü için aydınlatma sistemi de kuruldu. Kavşak, peyzaj ve yeşil alan çalışması ile bambaşka bir görüntüye kavuştu. Ay yıldızlı figürleri ve yükseklerde dalgalanan dev Türk bayrağıyla gözlere hitap etmeye başlayan döner kavşağımız, yeni görünümüyle vatandaşlarımızdan ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizden de olumlu tepkiler alıyor. Yoğun ilgi toplayan döner kavşağımızdaki yeni çalışmayı zaman içerisinde farklı kavşaklarımızda da gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç