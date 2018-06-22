Beyşehir’de ay yıldızlı kavşaklar dönemi

Beyşehir Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan kavşakları yeniden düzenliyor. Bu kapsamda, yeniden düzenlenen iki döner kavşak yeni görüntüsüyle beğeni topladı. Konya girişindeki döner kavşağa ilçeyi sembolize eden farklı mimari tasarımı ile ilgi çeken anıt inşa ederek yeniden düzenleyen Beyşehir Belediyesi, şehrin en işlek caddelerinden Ali Akkanat Bulvarını Antalya Caddesine bağlayan Orman İşletme Müdürlüğü karşısındaki döner kavşağa ise ay yıldızlı figürlerle donatılan yeni yüzünü kazandırdı.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, orman kavşağı olarak bilinen döner kavşağın yürütülen çalışmaların ardından yeni görünümüne kavuşturulduğunu söyledi. Kavşağın ay ve yıldız figürleriyle donatıldığını ve ortasına dikilen 20 metre uzunluğundaki direğe ise dev bir Türk bayrağı asıldığını belirten Özaltun, “Ayrıca bu kavşakta gece görüntüsü için aydınlatma sistemi de kuruldu. Kavşak, peyzaj ve yeşil alan çalışması ile bambaşka bir görüntüye kavuştu. Ay yıldızlı figürleri ve yükseklerde dalgalanan dev Türk bayrağıyla gözlere hitap etmeye başlayan döner kavşağımız, yeni görünümüyle vatandaşlarımızdan ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizden de olumlu tepkiler alıyor. Yoğun ilgi toplayan döner kavşağımızdaki yeni çalışmayı zaman içerisinde farklı kavşaklarımızda da gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.