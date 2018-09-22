Beyşehir'de, “Bağırmayan Anneler” konulu konferans

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen konferansta konuşan Pedagog Hatice Kübra Tongar, “Pedagojik şeylerle uğraştırma bizi' diyen anneler oluyor. Ben de diyorum ki; bağırmayan anneleri ben yeni çıkarmadım” dedi.

Beyşehir Belediyesi, Padagog ve Eğitimci Yazar Hatice Kübra Tongar'ı Beyşehirli annelerle buluşturdu. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde düzenlenen “Bağırmayan Anneler” konulu konferansa katılan Tongar, anne ve anne adaylarına öğütler verdi. Tongar, “Bağırmayan annelik dediğimde bana diyorlar ki; ‘Yeni yeni işler çıkarma karşımıza. Daha dönülmeme noktasına yeni geliyoruz, niye bağırmayacağım?' Hani, ‘pedagojik şeylerle uğraştırma bizi' diyen anneler oluyor. Ben de diyorum ki; bağırmayan anneleri ben yeni çıkarmıyorum. Bunun ispatı da şu; sizi bin 400'lü yılların öncesine götüreyim. Taha Suresi 44.ayette Allah-ü Teala buyuruyor ki; ‘O'na yumuşak söz söyleyin, belki düşünür veya saygı duyar” diyerek ayet meallerinden örnekler verdi.

“Çocuklarınıza karşı yumuşak sözlü olun”

Günümüz annelerinin temel sıkıntısının çocuklarının söz dinlememesi olduğunu dile getiren Tongar, şu tavsiyede bulundu: “Bu zamanların ve bizlerin de temel sıkıntısı bu değil mi arkadaşlar, ‘Çocuklar bizi dinlemiyor. 40 sefer söylüyorum anne mi konuşuyor, baba mı konuşuyor, çocuğun umurunda değil. Buradan giriyor, buradan çıkıyor.' Saygı duysun istemiyor muyuz, en çok da bunlardan dertlenmiyor muyuz? O zaman formülün başına döndüğümüz yerde, neden bu çocuklarda tesir oluşturamıyoruz. Oluşturmanın yolu en başta dediğim gibi yumuşak söz söylemektir arkadaşlar.”

Konferansın sonunda Tongar'a günün anısına Beyşehir'i yansıtan bir duvar saati hediye edildi. Tongar'a hediyesini AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kaya verdi.