Beyşehir’de bağış kitaplarından mini kütüphane

Beyşehir Belediyesi tarafından Kültür Sanat Merkezi haline dönüştürülen Taşköprü Aile Çay Bahçesi bünyesindeki tarihi binada kitap bağışlarıyla okuma salonu oluşturuldu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kültür sanat merkezi binasındaki bir odanın okuma salonu haline dönüştürüldüğünü belirterek, “Zaman içerisinde kitap bağışı yapan hemşerilerimizin de desteğiyle buranın daha büyük ve kapsamlı bir kütüphane haline dönüşmesini arzuluyoruz” dedi.

Özaltun, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği işbirliği ile yürütülen mini kütüphane oluşturulması çalışmasında büyük rolü bulunan isimlere de teşekkür ederken, “Emekli kütüphane müdürümüz Ünal Coşkun’a okuma salonu projesindeki destek ve katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Doğru bir proje olduğu kısa zaman içerisinde ortaya çıktı. Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesi ile birlikte merkezi bir konumda bulunan kültür sanat merkezimizde böyle bir mini kütüphanenin faaliyete geçmiş olması kitapseverlerden de çok olumlu tepkiler alıyor. Bu konuda, salonun oluşturulmasına katkı sağlayan kitap bağışçısı hemşerilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bu salonun daha büyük bir kütüphaneye dönüşmesi konusunda bağışçılarımızdan kitap desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Beyşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Mini Kütüphanesinin gönüllü çalışanı olan Emekli Kütüphane Müdürü Ünal Coşkun da, oluşturdukları mini kütüphanenin en önemli özelliğinin tüm kitapların bağış kitabı olması olduğunu ifade ederek, “Atıl olan, yüzüne bakılmayan eski kitapları onararak yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Buradaki eserlerin hepsi de özenle seçilmiş kitaplar. Okuyucunun yararına ve onların ilgisini çekecek kitaplar var. Kütüphanedeki kitap sayısının fazla olması, o kütüphanenin büyük olduğu anlamına gelmiyor. Oluşturduğumuz konseptte okuyucuya en güzel, en iyi bilgiyi veren kitapların daha yararlı olacağına inanıyoruz. Kütüphanemizde halen 2 binin üzerinde kitap var. Tabi bu sayı bağışların artmasıyla daha da çoğalacak. Proje daha çok yeni. Yeni olmasına rağmen büyük bir ilgi var. En önemli amacımız; toplumumuzda kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak. Alışkanlığı olmayanlara ise kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Tıpkı suyla toprağı buluşturmak gibi. Kütüphanemizin aşağı kısmı çay bahçesi. Çay içmeye gelen vatandaşlarımıza buradan istedikleri kitabı vererek hem okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Hem de hemşehrilerimiz boş vakit geçirmemiş oluyor. Salonumuzda, içerik olarak ansiklopediler, felsefi kitaplar, din kitapları, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve eğlence kitapları, edebiyatla ilgili kitaplar olmak üzere zengin bir konseptimiz bulunuyor. Bizler bu kapsamda kütüphanemizi büyütmek adına vatandaşlarımız evlerinde gerek atıl halde olsun, gerekse raflarında yüzüne bakılmayanlar olsun her çeşit kitapları kütüphanemize bağışlayabilir. Bizler bu kitapları değerlendirerek, gerekirse tamirini yaparak halkımızın okuma hizmetine sunacağız" diye konuştu.