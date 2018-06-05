Beyşehir’de belediye çalışanları ve aileleri iftarda buluştu

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesinin birim müdürleri, birimlerde çalışan personel ve ailelerini ramazan ayı dolayısıyla verilen iftar yemeği programında buluşturdu. Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nin önündeki açık alanda gerçekleştirilen iftar programına Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir’deki KOSKİ, ulaştırma ve fen işleri dairelerinde görev yapan personeller de aileleriyle birlikte katıldı. Belediye Başkanı Murat Özaltun, yemek öncesinde kurulan iftar sofrasındaki masaları tek tek dolaşarak belediye çalışanlarının ramazan ayını kutladı, uçurtma hediye ettiği ailelerin çocuklarını ise sevindirdi.

İftar programı, yemek sonrasında gerçekleştirilen duanın ardından sona erdi.