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06 Haziran 2018 09:57

Beyşehir’de Belediyesinden tırtıl mücadelesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte binaların dış yüzeyini saran tırtıllara karşı ilaçlama çalışması yapılmaya başlandı.

Beyşehir’de Belediyesinden tırtıl mücadelesi

06 Haziran 2018 09:57


Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, vatandaşlardan şikayet gelen adreslerdeki binaların dış yüzeyini saran tırtıllara karşı mücadele başlattı. Kent merkezindeki değişik mahallelerde ikamet eden bazı vatandaşların tırtıllar nedeniyle pencerelerini açamadıkları ve balkonlara çıkamadıkları yönünde belediyeye yaptıkları başvuru üzerine harekete geçen ilaçlama ekipleri, belirtilen adreslerde çalışma başlattı. İlaçlama faaliyetleri ile rahat bir nefes alan mağdur vatandaşlar, Belediye ekiplerine yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.




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