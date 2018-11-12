Beyşehir'de bir liseye daha çok amaçlı saha kazandırıldı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçedeki 41'inci çok amaçlı spor sahasını Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesine kazandırdı.

Beyşehir'de, ilçe belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesine yaptırılan çok amaçlı spor sahası düzenlenen açılış töreninin ardından hizmet vermeye başladı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı her alandaki değişik hizmetlerle Beyşehir'e altın bir dönemi yaşattığını dile getirdi. Sadece eğitim yuvalarında değil ilçenin merkez ve dış mahallelerinde, her köşesindeki camilerinde birçok proje ve çalışmayı bu dönemde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özaltun, “İlçemize bu altın dönemi yaşatırken hep şu düsturla yola çıktık. Hiçbir zaman ‘ben' demedik, ‘biz' dedik. Bu süreçte başta kaymakamımız olmak üzere kurum müdürlerimiz, ilçe teşkilatımız ve ön önemlisi siz değerli gençlerimiz hizmet yarışında bizlere enerji verdiniz. Biz de sizlerin verdiği bu enerji ile gerek okullarımızda gerekse ilçemiz genelinde hizmetler ürettik. Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi bizim için çok önemli. Bu okuldan mezun öğrencilerimiz de çok önemli, çok iyi yerlere gidiyorlar. Bugün 41'inci çok amaçlı spor sahamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben buradan okul müdürlerimize ve öğrencilerimize 41 kere maşallah diyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi inşallah bozmasın. Gerek bu sahamız, gerekse diğer hizmetlerimiz memleketimize hayırlar getirsin inşallah. Bu sahayı iyi günlerde kullanmanızı niyaz ediyorum. Sizlere şunu söylüyorum; mutlaka kendinize bir hedef koymalısınız. İnşallah gelecekte sizleri de birer kaymakam, belediye başkanı, milletvekili, mühendis, profesör olarak görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de konuşmasında, sporu günlük hayatın tamamına işlemiş bir etkinlik olarak gördüklerini belirterek, “Bazen sabahları zayıflamak için veya form tutmak için sabah yürüyüşü ve sporu yapıyoruz. Voleybol, futbol gibi hayatımızda birçok noktada sporla iç içeyiz. Özellikle çağımızda obezitenin çok yaygınlaştığı bir ortamda sporun önemi bir kat daha artmaktadır. Bu tesisin okulumuza kazandırılmasını sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederken, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında çok amaçlı saha açılışı kurdele kesiminin ardından hizmete açıldı. Sahaya giren protokol ise kaleye şut atışları yaptı. EPDM (EthylenePropylene Diene Monomer) kauçuk zemine sahip çok amaçlı sahada futbol, basketbol ve voleybol branşlarında spor müsabakaları yapılabileceği belirtildi.