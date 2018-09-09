Beyşehir’de bisiklet festivali

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu işbirliği ile düzenlenen festivale, Türkiye’nin değişik illerinden gelen çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı. Festival kapsamında bisikletçiler, Konya ve Isparta illerini kapsayan 167 kilometrelik mesafeden oluşan parkurda Beyşehir Gölü etrafında pedal çevirecek. Festivalin açılışında konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Bisiklet Festivali’nin artık her yıl geleneksel olarak düzenlenmeye başladığını vurgulayarak, amaçlarının bisiklet sporunu sevdirmenin yanısıra Beyşehir’in doğal güzelliklerini birebir yerinde göstermek olduğunu söyledi. Bu anlamda Türkiye’nin değişik illerinden gelerek bu tura katılanların düzenledikleri etkinliğe büyük bir destek verdiğini, bu nedenle kendilerine teşekkür borçlu olduklarını dile getiren Özaltun, şöyle konuştu: “Beyşehir Gölü etrafında yaklaşık 167 kilometre tur yaparak Beyşehir’in ve Türkiye’nin bu bölgedeki doğal güzelliklerini bu etkinlik vasıtasıyla görüp yaşayacaksınız. Bu noktada belediye olarak elimizden geldiğince siz bisikletçilerimize destek veriyoruz. Şükürler olsun ki, bugüne kadar ilçemizde yapmış olduğumuz etkinlik ve festivallerle Beyşehir’i çok iyi tanıttığımıza inanıyoruz ve bu konuda sonuca ulaştığımıza eminiz. Çünkü, 2014 yılı ile 2018 yılı arasındaki ilçemize gelen ziyaretçi sayısı verilerine baktığımızda, Beyşehir’e gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl katlanarak arttığına tanık oluyoruz. Bir sloganımız, daha doğrusu bir çağrımız var. Sizlere de bu çağrıyı yapmak istiyorum. Beyşehir’i ömrünüzde bir kez görün, bir daha ister görün ister görmeyin. Ama bir kez gördüğünüzde Beyşehir sizde mutlaka bağımlılık oluşturan bir ilçe olacaktır. Bu anlamda, Beyşehir’i hiç görmeyenleri de ömründe bir kez de olsa görmeye davet ediyorum. Bu bir yarış değil, bir uzun mesafeli bisiklet turu. Kazasız belasız bu turu tamamlamanız konusunda sizlere kolaylıklar diliyorum.”

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, bisiklet sporunun çevre dostu bir spor olmasından dolayı kendisinin de çok sevdiği bir spor dalı olduğunu dile getirerek, “Bisiklet sporunu çevrenizdekilere de halkımıza da sevdirmek için çaba göstermenizi arzu ediyorum. Beyşehir’de de inşallah vatandaşlarımız, gençlerimiz bu tur vasıtasıyla sizleri örnek alarak günlük yaşamda da bisikleti kullanmaya başlar diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandu.

Konuşmaların ardından 167 kilometrelik bisiklet turu, göl kenarındaki festival meydanında Belediye Başkanı Özaltun ve Kaymakam Özdemir tarafından start verilmesiyle başladı. Bisikletçiler, iki etap halinde gerçekleştirecekleri tur çerçevesinde pedal çevirecekleri güzergah boyunca verilecek mola alanlarında göl kıyılarındaki doğal güzellikleri görme ve fotoğraflama imkanı da bulabilecek.