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26 Aralık 2017 10:05

Beyşehir’de buzlanmaya karşı solüsyonlu önlem

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi dereceleri göstermesi ile yollarda oluşan buzlanmaya karşı belediye ekipleri solüsyon kullanarak önlem alıyor.

Beyşehir’de buzlanmaya karşı solüsyonlu önlem

26 Aralık 2017 10:05


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşmesi sonrasında ilçe merkezindeki yollarda etkili olan buzlanmaya karşı Belediye ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi. Karla mücadele çalışmalarının en önemli malzemelerinden olan buz önleyici solüsyon kullanımına Beyşehir merkezde yoğunluk kazandırdıklarını belirten Özaltun, tuza göre 6 kat daha etkili olan solüsyonun kullanımının başlaması ile birlikte yollardaki buzlanmanın da önüne geçmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. Yapılan bilimsel analizlere göre karlı havalarda buzlanmayı çözmek amacıyla yollara serpilen tuza göre solüsyonun çok daha fazla yarar sağladığının uzmanlar tarafından da dile getirildiğini belirten Özaltun, “Tuz en fazla eksi 10 dereceye kadar etkili olurken, solüsyon kullanımı ise donma derecesi ve buzlanma derecesini eksi 45 dereceye kadar düşürüyor. Etki süresi bakımından da tuz 8 saat, solüsyon ise 48 saat dayanabiliyor. Ayrıca, tuza göre yollara dökülmesi daha kolay olan solüsyon, asfaltı da bozmuyor. Bu bakımdan, karla mücadelede buzlanmaya karşı kentimizdeki yollarımızda tuzlama çalışmalarına ilave olarak solüsyon kullanımına da ağırlık vermeye başladık” dedi.




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