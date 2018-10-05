Beyşehir'de cami temel atma töreni gerçekleştirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hayırsever bir aile tarafından yaptırılacak olan caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Esentepe Mahallesi, Yeni Devlet Hastanesi yanında hayırsever Fatma Karadağ ve ailesi tarafından yaptırılacak olan Savaş Karadağ Camisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Yeni Devlet Hastanesinin hizmete girmesinin ardından bu bölgede böyle bir caminin ihtiyacının hemen hissedilmeye başlandığını belirtti. Başkan Özaltun, “İnşallah bu cami açıldığında içeride namaz kılan hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz; ‘Destek veren, katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun' diye dua edeceklerdir. İnşallah bu dua ve desteklerden en büyüğünü hiç şüphesiz Fatma Teyzemiz ve Karadağ ailesi alacak. Dolayısıyla, ilçemize bu noktada bu şekilde camiler, okullar kazandıran hemşehrilerimizden Rabbim razı olsun. Memleketimize şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de konuşmasında, ilçenin yapımı tamamlandıktan sonra yeni bir camiye daha kavuşacağını dile getirirken, camiyi yapmaya karar veren Karadağ ailesine bu hayrından dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ise, caminin ‘toplayan' anlamına geldiğini belirterek, cami yaptırmanın önemine dikkat çekti. Çelikoğlu, “Müminlerin, inananların birlikteliğinin, beraberliğinin en büyük sembollerinden birisi yüce camilerimizdir. Zamanı geldiğinde camiler ve eğitim kurumları inşa etmek, buna benzer topluma yararlı birer sanat eseri ya da hizmet alanı oluşturmak atalarımıza, büyüklerimize gönderebileceğimiz en güzel hediyelerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Hayırsever aile adına konuşan Yusuf Eren de, yeryüzünde ‘Allah'ın evleridir' düsturundan hareket ederek ailece böyle bir hayır faaliyetinde bulunmayı uygun gördüklerini dile getirdi Eren, “Başta kıymetli annemiz ve bütün aile efradımız olarak bize bu faaliyetler esnasında çok büyük destekler veren kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve tüm kurum amirlerine ve kişilere teşekkür ederim. Bizler bu camiyi bir ticari kaygı olarak değil, aynı zamanda Allah rızasına ortak olma paydasında paylaşan, inşallah yüzümüzün akıyla da bunu önümüzdeki en geç kurban bayramı namazını burada kılacak şekilde teslim etmeye söz veren müteahhit kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Ülkemizi ve milletimizi yönetenlere doğru kararlar ve güç versin” diye konuştu.

Kurban kesimi, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından caminin yapımı kesilen kurdele ve temele ilk harcın konulmasıyla başladı.