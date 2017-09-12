Beyşehir’de camiler gül kokuyor

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel cami temizlik ekibi, ilçe genelinde bulunan cami ve mescitlerin bahçe ve iç mekanlarında temizlik çalışmaları başlattı. Dini vecibelerini ibadethanelerde yerine getirmek isteyen vatandaşların bunu daha temiz bir ortamda gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla ilçe merkezindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi’nde başlayan çalışmalar, ardından Merkez Çarşı Camisi, Hastane ve Sanayi camisinde devam ederken, ilçe genelindeki diğer camilerde de uygulama yaygınlaştırılacak.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçede yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, başlatılan temizlik çalışmalarının ardından ibadethanelerin gül gibi kokması için de gül suyu sıktıklarını da söyledi. Ekiplerin bu çalışmaları artık rutin haline getireceğini özellikle, her Cuma namazı öncesi farklı camilerde gül suyu sıkılması uygulamasını devam ettireceklerini belirten Özaltun, “Genelde günümüzde cami temizliği ve ardından ibadethanelerde gül suyu sıkılması uygulamaları ramazan aylarında ya da bayram ayları öncesinde yapılır hale geldi. Ancak, Beyşehir Belediyesi olarak biz bu çalışmaları rutin hale getirerek belli aralıklarla yaparak devamlılık kazandırmak istiyoruz. Bayramdan bayrama ya da ramazan ayından Ramazan ayına gerçekleşen bir uygulamadan ziyade, bu uygulamayı yılın diğer günlerine de yaymak istiyoruz. Bu konuda, halkımızdan, cami cemaatinden olumlu tepkiler alıyoruz. Camilerimizi tek tek dolaşan oluşturduğumuz cami temizleme ekibimiz, temizlik çalışmaları kapsamında, halıları süpürüp yıkarken, ayakkabılıktan pencere ve kapı pervazlarına kadar çok detaylı bir temizlik faaliyeti yürütüyor. Ahşap, minber, kitaplık gibi bölümlerin temizliği de gerçekleştiriliyor. Sonrasında ise camilerin mis gibi gül kokması için gül suyu sıkılıyor. Amacımız, vatandaşlarımıza gül kokulu camilerde ibadetlerini yapabilme imkanı sağlamak” diye konuştu.