Beyşehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.

Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda hafta kapsamında ilçede görev yapan din görevlilerine verilen yemekte konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ülke olarak zor günlerden geçerken din görevlilerinin yöneticiler olarak kendilerine verdiği dua gücü desteğinin önemine dikkat çekerek, bu güçle hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Beyşehir Belediyesi olarak ilçede bulunan camilerle ilgili olarak din görevlilerinden ve mahalle muhtarlarından gelen talepleri de konuşmasında geri çevirmediklerinin altını çizen Özaltun, “Kurum olarak, bir bakıyorsunuz bir camimizin bahçesinde peyzaj mimari noktasında düzenlemeler yaparken, bir başka camimizin minaresinin yapımına destek veriyoruz. Cami bahçelerimize ibadet için gelen hemşerilerimizin istifadesi için bugüne kadar çok sayıda bank ve kamelyalar yerleştirdik. Camilerimizde vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için mesai yapan ekiplerimiz, bu çalışmaları artık rutin haline getirdi. Kanun değişikliğinin ardından artık gerek belediyelerimiz gerekse devletimiz camilere gerekli desteği fazlasıyla vermeye başladı. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Başkan Özaltun, konuşmasında, İlçe Müftülüğünün de uygun görmesi halinde ilçede görev yapan din görevlilerini Çanakkale gezisi programlarına dahil etmek istediklerini sözlerine ekledi. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, din görevlilerinin haftasını kutlarken, camilerin önemine dikkat çekti, İslam dininde en önemli rol oynayan yapı ve organlar olduğunu dile getirdi.

İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu da, Beyşehir Müftülüğü olarak son bir yıl içerisinde ilçe genelinde yürüttükleri faaliyet ve çalışmalardan söz ederken, camilere verilen destek ve katkılarından ötürü ilçe yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından başarılı din görevlilerine protokol tarafından belgeleri verildi.