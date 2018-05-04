Beyşehir’de Cuma Buluşmaları sürüyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cuma Buluşmaları kapsamında her hafta bir mahalleyi ziyaret ediyor. Cuma namazı sonrasında buluştuğu mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Özaltun, yerine gelebilecek isteklere çözüm de üretiyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Belediye Başkanı Murat Özaltun’la görüşerek istek ve önerilerini bizzat ilettikleri Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Beytepe Mahallesi oldu. Beytepe Mahallesi Camisi’nde kılınan Cuma namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla cami çıkışında bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Özaltun, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri de dinledi.

Beyşehir halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatan Başkan Özaltun, “Beyşehir’de, belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Buna bugüne kadar çok dikkat ettik. Bundan böyle de bu düsturumuz bu şekilde devam edecek. Buluşmalarımızda toplumun her kesimini dinliyor, talep ve ihtiyaçlarına kulak vermeye özen gösteriyoruz. Gelenekselleşen Cuma buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle, Beyşehirimizin ve mahallelerimizin geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine de katkı sağlıyor, bizlere yön veriyor. Bu vesile ile camilerimizde cemaatlerimizle de buluşup vakit buldukça ilçemizle ilgili karşılıklı güzel sohbetleri de gerçekleştirmiş oluyoruz” dedi.