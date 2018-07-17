Beyşehir’de demokrasi şöleni devam ediyor

Dr. Nihat Hatipoğlu, “15 Temmuz destanı” konulu bir konferans verdi.

Beyşehirliler’in yoğun ilgi gösterdiği konferansta, 15 Temmuz akşamında milletin iradesine hükümranlık kurmaya çalışan, bu milletin iradesine el koymaya çalışan bir kalkışma yaşandığını vurgulayan Prof.Dr.Hatipoğlu, “Milletimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız bu kendi iradesine müdahale etmek isteyen, buna gayret eden o güçlere karşı son derece samimi, dirençli kıyamını yaparak, direncini göstererek bu büyük oyunu bozdu” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, programın sonunda yaptığı konuşmada, Hatipoğlu’na verdiği konferanstan dolayı teşekkür ederek, “Bize düşen 15 Temmuz’u gençlerimize, çocuklarımıza unutturmamak. Bu noktada gerek okullarımızda, gerek bu tür meydanlarımızda düzenlediğimiz programlarla inşallah o gece yaşanılanları anlatmak suretiyle bir daha 15 Temmuz’lar yaşanmaması adına gayretlerimiz devam edecek. Gerek 15 Temmuz’da olsun, gerekse Çanakkale’de, Güneydoğu’da bu vatan ve millet için şehit olan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Şehitlerimizin yakınlarına sabırlar, gazilerimize Rabbim şifalar versin diyorum” şeklinde konuştu.

Özaltun, konferansının ardından Prof. Dr. Hatipoğlu’na tarihi Eşrefoğlu Camisi görselinin yer aldığı bir tablo, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da ay yıldızlı bir plaket verdi. Demokrasi Şöleni’nin diğer bölümünde ise İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan program icra edildi.