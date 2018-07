Beyşehir’de demokrasi şöleni

Beyşehir’de ilçe protokolünün şehitlik ziyareti ile başlayan Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın çalan marşları eşliğinde Anıt meydanında başlayan ve ilçe protokolünün yanısıra çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı milli birlik yürüyüşü festival alanında sona erdi. Daha sonra alanda “İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) objektifinden ihanet gecesi” konulu 15 Temmuz hain darbe girişiminin destansı karelerinin yer aldığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Beyşehir Demokrasi Şöleninin protokol konuşmaları bölümünde kürsüye gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun meydanda toplanan kalabalığa hitap etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gecede Beyşehir’de yaşananları anlatan Özaltun, Beyşehir halkının da tüm ülke genelinde olduğu gibi birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birisini çarşı merkezinde toplanarak gösterdiğini söyledi. Özaltun şöyle devam etti: “Biz şunu biliyoruz, eğer vatan yoksa, ne kardeşin, ne annenin, babanın önemi var. Önce vatan, vatansız Allah’ım hiçbir milleti bırakmasın. O gece, büyük bir üzüntü vardı, ne olacağını tam kestiremiyorduk. Ama şunu biliyoruz ki, artık başkomutanımız, dünya lideri cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin önünü hiç kimse alamayacak, hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçiremeyecek. Allah’ın izniyle bizlere zarar vermek isteyen olursa halkımız yine meydanlara çıkmaktan çekinmeyecektir. İnşallah bundan sonra daha da güçleneceğiz. Hedefimiz; tüm okullarımızda ve hangi alanda olursa olsun 15 Temmuz’u unutturmamak olacak, 15 Temmuz’u unutturmayacağız, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Beyşehir Belediyesi olarak da 15 Temmuz’un unutturulmaması anlamında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da buna devam edeceğiz.”

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, konuşmasında, hain darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak kendisinin de Beyşehir’de halkla, hemşehrileriyle beraber olduğunu hatırlatarak, “Sizlerle birlikte bir süre bulunduktan sonra o gece önce Konya’ya, daha sonra Ankara’ya geçtim. Ankara’da görmüş olduğumuz tablodan sonra özellikle şunun altını çizerek söylemek isterim. Hani bir kısım kendini bilmez, hainlerle hareket eden, bunun bir tiyatro olduğunu söyleyenler var ya; bunlar hala işin ciddiyetini kavrayabilmiş insanlar değildir” dedi.

O gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni gittiğinde yaşanan vahim tabloyu anlatan Samancı, “Külliyenin etrafına baktım ki, şehitlerimizin kanıyla sulanmış, helikopterin taraması neticesinde yerler alt üst olmuş, o refüjde bulunan yapraklar olduğu gibi aşağıya düşmüş ve en çok insanı acıtan tarafı; orada şehit olan kardeşlerimizin o mermilerin gelmesi suretiyle vücudundaki parçalar külliyenin etrafında bulunan parmaklıklara yapışmış vaziyette ve orada et kokusu Bakın et kokusu ve hala birileri çıktı utanmadan ne dedi; ‘Bu bir tiyatro’. Allah onları kahretsin, Allah onları cehennemin dibine kadar götürsün. O tabloları gördükten sonra ve aradan günler geçmiş olmasına rağmen Külliye’de hemen yakında bulunan millet kongre merkezi var, o çatışmanın şiddetiyle beraber kafası kopan bir tane şehidimizin vücudundaki parçası o çatıda bulunuyor ve aylar geçtikten sonra kadın mı erkek mi olduğu adli tıptan gelen raporla ancak tespit edilebiliyor. Oradan meclise geçtik, mecliste gördüğümüz tablo tam bir vahametti. Bizim milletimizin iradesinin temsil edilmiş olduğu meclis bombalanmıştı. Evet bunun adına her ne kadar darbe girişimi denilmiş olsa bile bu bir işgal girişimiydi” şeklinde konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise konuşmasında, “15 Temmuz, 1960’lı yılara dayanan, din kisvesi altında ve din söylemleriyle, milyonlarca şehit vererek, gazilerimizle kurduğumuz bu cennet vatanı parçalamak amacı ile darbe girişiminde bulunan FETÖ alçağının darbe girişimi yaptığı tarihtir” dedi. Tarihteki darbelerden de konuşmasında örnekler veren Özdemir, “FETÖ alçağının darbe girişimi, hiçbir hadise ve darbe kadar bu kadar alçakça, bu kadar sinsice, bu kadar haince olmamıştır. Şu gerçek yadsınamaz, FETÖ örgütü, terör örgütü olarak doğmuştur ve böyle devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meydanda 15 Temmuz destanı ve demokrasi zafer belgesi gösterimi izlenirken, ardından İlçe Müftülüğünün organize ettiği 15 Temmuz Ruhu ve Şühedaya Dua programı icra edildi. Bu kapsamda sahnede Kur’an-ı Kerim okuyan din görevlileri tarafından üçlü sala okunurken, ilahiler seslendirildi, şehitler için dualar edildi. Gece saat 00.13’te ise tüm yurt genelinde olduğu gibi Beyşehir’deki tüm camilerde de aynı anda salalar okundu.