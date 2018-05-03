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03 Mayıs 2018 15:48

Beyşehir’de din görevlileri korosundan konser

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, imam ve müezzin gibi din görevlilerinden oluşan koro tarafından Türk Tasavvuf Musikisi konseri verildi.

Beyşehir’de din görevlileri korosundan konser

03 Mayıs 2018 15:48


Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Türk Tasavvuf Musikisi Konserinde din görevlilerinden oluşan koro yaklaşık 1,5 saat süren bir tasavvuf musikisi dinletisi konseri verdi. Eşrefoğlu Camisi Müezzin Kayyımı koro şefi Fehri Yıldırım yönetimindeki koro, uşak, saba, hicaz ve nihavent makamında repertuarında yer alan ilahi ve kasideleri salonu dolduran kalabalık için seslendirdi.


İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, düzenlenen konser programında yaptığı konuşmada, bu tür programların güzel ezan ve Kur’an-ı Kerim okuma noktasında oluşturacağı farkındalığa dikkat çekerek, “Bu anlamda bu programı, düzenleyen din görevlilerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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