Beyşehir’de dış mahalle iftarları sürüyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Huğlu Mahallesinde gerçekleştirilen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı mensuplarıyla birlikte katıldığı iftar programında masaları tek tek gezerek mahalle sakinlerinin Ramazan ayını kutlayan Özaltun, çocukları da uçurtma hediye ederek sevindirdi.

Özaltun, yemekten önce mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Huğlu Mahallesine kazandırılan hizmet ve yatırımlardan bahsetti. Hizmet ve yatırımların durmadan ve hız kesmeden devam edeceğini belirten Özaltun, yerleşim merkezine bir hayırseverin katkılarıyla kazandırılacak Kültür Merkezi konusuna da değindi. Kültür Merkezi’nin yerinin düzenlenen anket çalışması sonrasında belirlendiğini anlatan Özaltun, “Kültür Merkezi’ni yapacak kişi de sizlerden birisi. Yapılmasıyla birlikte ömür boyu onun ismini de bu merkezde yaşatmış olacağız. Ayrıca, Gökçeoluk mevkiisindeki mesire alanını da önce yolunu yaparak sizlerin piknik yapabileceği bir alan haline dönüştüreceğiz. Huğlu’ya kazandırılacak atış poligonunun ihalesi ise biliyorsunuz 6 Haziran’da gerçekleştirilecek” dedi.

Kurum olarak Beyşehir’in 67 mahallesine birden hizmet ürettiklerini, üretmeye de devam edeceklerini vurgulayan Başkan Özaltun, “Beyşehir’in 67 mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor. Ama şundan emin olun, Huğlu Mahallemizdeki yapmış olduğumuz hizmetler çok daha fazla. İnşallah hizmet ve yatırımlarımız durmadan devam edecek. Yeter ki, bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz devam etsin. Çünkü bizim bu meydanlarda birlikte olmamızı çekemeyenler var. Böyle beraber olmamızı istemeyen çok kişi var. Ama bu birliktelik olduğu müddetçe inşallah amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz birlikteyiz, beraberiz. İnşallah 24 Haziran akşamı da Huğlu’da havai fişekleri patlatarak Huğlumuzu hep beraber aydınlatalım. Sloganımız şu; ‘yaparsa AK Parti yapar’, yapacaksa yine AK Parti yapacak. İnşallah Allah’ım bu birlikteliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin diyorum” diye konuştu.