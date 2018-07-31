Beyşehir’de diyabet okulu üç yılda 232 mezun verdi

Beyşehir Devlet Hastanesinde diyabet okulu Temmuz ayı mezunlarını verdi. Hastanede 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren diyabet okulunda diyabet hemşiresi Serihan Öksüz tarafından eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, şeker hastalarına diyabetle ilgili genel bilgiler, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi beslenme, diyabet ile insülin dışında kan şekeri düzenleyen ilaçlar, diyabetin komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite, diyabetle insülin kullanma, risk grupları gibi konular anlatılıyor.

Diyabetin getireceği komplikasyonlardan korunabilmesi için hastalara tedavi ve rehberlik hizmeti de verilen okulda, Temmuz ayı mezunlarına düzenlenen törende diplomaları Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir ile Sağlık Hizmetler Bakım Müdürü Gülşen Parlakkaya tarafından verildi.