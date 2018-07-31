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31 Temmuz 2018 13:04

Beyşehir’de diyabet okulu üç yılda 232 mezun verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyabet okulunun üç yılda 232 mezun verdiği bildirildi.

Beyşehir’de diyabet okulu üç yılda 232 mezun verdi

31 Temmuz 2018 13:04


Beyşehir Devlet Hastanesinde diyabet okulu Temmuz ayı mezunlarını verdi. Hastanede 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren diyabet okulunda diyabet hemşiresi Serihan Öksüz tarafından eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, şeker hastalarına diyabetle ilgili genel bilgiler, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi beslenme, diyabet ile insülin dışında kan şekeri düzenleyen ilaçlar, diyabetin komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite, diyabetle insülin kullanma, risk grupları gibi konular anlatılıyor.


Diyabetin getireceği komplikasyonlardan korunabilmesi için hastalara tedavi ve rehberlik hizmeti de verilen okulda, Temmuz ayı mezunlarına düzenlenen törende diplomaları Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir ile Sağlık Hizmetler Bakım Müdürü Gülşen Parlakkaya tarafından verildi.




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