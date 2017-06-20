Beyşehir’de doğa rehberliği eğitimi

Birleşmiş Milletler’in (BM) GEF-SPG programları çerçevesinde hayata geçirilecek proje kapsamında hibe desteği sağlanan “Beyşehir Gölü-Leylekler Vadisi, Eko Turizm Altyapısı’nın Oluşturulması” Projesi kapsamında Doğal Denge Ekolojik Yaşam Üretim, Tüketim ve Eğitim Derneği tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Beyşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Beyşehir Milli Parklar Şefliği, İlçe Milli Eğitim ve HEM Müdürlüğü ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği’nin de destek verdiği proje kapsamında, ortaokul öğrencilerine Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sarı tarafından doğa rehberliği konusunda farkındalık yaratma eğitimi verildi. Leylekler Vadisi’nin bulunduğu Yeşildağ bölgesinin sahip olduğu zengin flora ve faunanın önemi ve yaşadıkları bölgenin zengin eko sisteminin farkındalıklarını artırmak amacıyla verilen eğitim çalışmalarına yerleşim merkezinden ortaöğretim eğitimi gören çok sayıda öğrenci katıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından öğrenciler sahada uygulama da yaptı. Bu kapsamda gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde, öğrencilere kullanılan ekipmanların tanıtımı yapıldı ve doğa yürüyüşünün kuralları anlatıldı. Doğada yön bulma, barınma ve korunma, ilk yardım, doğada yaşam ve fotoğraf çekme, doğaya duyarlılık konularında uygulamalı eğitimler verildi.