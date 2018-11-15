Beyşehir'de Dünya Diyabet Günü farkındalık yürüyüşü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Dünya Diyabet Günü Farkındalık Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş etkinliğine ilçede bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler de katılımlarıyla destek verdi. Etkinlik kapsamında Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde başlayan “Sende olabilirsin diyabet, her gün yürü hareket et” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş göl kenarındaki sahil yoluna kadar devam etti.

Öğrenciler, kendilerine eşlik eden sağlık görevlileri ve öğretmenleri nezaretinde ellerinde diyabetle ilgili mesajlar yer alan döviz ve pankartlar taşıdı.