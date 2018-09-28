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Beyşehir'de emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan sürücülere ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri takmayan ve aracıyla seyir halindeyken telefonla konuştuğu tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri takmayan ve aracıyla seyir halindeyken telefonla konuştuğu tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.


Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Büro Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri, Öğretmenevi Kavşağı'nda trafik denetimi yaptı. Denetimde 70 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 26 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamasından ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve kullanmaktan ceza kesildi. Denetime tabii tutulan sürücülere söz konusu trafik kurallarına uymamaktan kişi başı 108 lira ceza uygulanırken, toplamda 26 araç sürücüsüne kesilen ceza miktarı 3 bin 700 liraya ulaştı.


Öte yandan, denetim ve kontrollerde 3 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi. Beyşehir kent merkezinde benzer denetim ve kontrollerin devam edeceği belirtildi.

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